Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服

影视圈
更新时间：10:00 2025-12-19 HKT
发布时间：10:00 2025-12-19 HKT

87岁梁爱曾在《他来自江湖》等剧集中饰演管家或工人而为人熟知。早年曾随导演老公左几移民加拿大，但经历丧夫丧子后，近年回流并独居香港。资深电视制作人杨绍鸿与梁爱份属好友，他不时前往探望梁爱，日前他在facebook透露，梁爱已正式入住老人院，并分享了与几位旧同事一同探望她的合照，相中更曝光了梁爱现居的老人院室内环境。

梁爱身形略显消瘦

杨绍鸿在帖文中写道：「爱姐入住老人院，几位大家都相识几十年嘅同事齐齐去探佢！爱姐继续加油！」从照片可见，满头银发的梁爱虽然身形略显消瘦，但精神看来不错，面露笑容，与前来探望的旧同事们亲切合影，看起来心情很好。相中可见，老人院的室内环境布置简约，光线充足且干净阔落。

相关阅读：「御用工人」梁爱近照曝光 87岁生日脸容慈祥 曾历丧子之痛一生大起大落

梁爱童年时曾被弃养

回顾梁爱的一生，可谓相当坎坷。她童年时因家贫曾被弃养，于一个富有家庭做养女，但后来她不甘被欺负，因此12岁时便离家出走。梁爱长大后投身演艺圈，并与导演左几结婚，婚后她曾是一名幸福少奶奶，但遇上六七暴动，左几最后事业失败导致破产，生活陷入困境。其后，梁爱一家曾移民加拿大，但不幸的是，她在异乡接连经历了丧夫之痛，其后儿子亦不幸因隐性心脏病病发猝死。

相关阅读：「御用工人」梁爱最新近况曝光！身体状态出现明显转变 叮嘱自己：可以死唔可以病

梁爱回流香港独居

承受双重打击后，梁爱选择回流香港，她曾透露孙仔孙女提出想跟她在加国同住，但她认为香港生活更方便，因此独居于香港。她早前曾向《星岛头条》透露身体状况，梁爱坦然面对生死，她透露曾因心脏问题三次晕倒送院抢救，因此已签署「不急救同意书」，豁达表示：「够钟就走，做人要认命，上天要人就要放人，后生求安乐；老来求去得舒服，好死好过发达。80几岁仲唔『收工』？唔好霸住人哋个位。」更想于死后捐出遗体做大体老师。如今她选择入住安老院，相信是希望在晚年能得到更妥善的照顾。

秦煌住老人院月内急剧消瘦？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
12小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
20小时前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
15小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
23小时前
考车牌｜明年1.1起考试车禁装「外挂」辅助 专家：惟有学多几个钟
社会
18小时前
光腿神器︱贪靓女呼吸困难睇急症 医生警告：或致脓肿随时截肢
光腿神器︱贪靓女呼吸困难睇急症 医生警告：或致脓肿随时截肢
即时中国
3小时前
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
17小时前
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
影视圈
14小时前
上环4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至地铁站外被捕
01:08
上环抢劫案．内情曝光│4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至上环港铁站外就擒
突发
16小时前