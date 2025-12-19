87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服

87岁梁爱曾在《他来自江湖》等剧集中饰演管家或工人而为人熟知。早年曾随导演老公左几移民加拿大，但经历丧夫丧子后，近年回流并独居香港。资深电视制作人杨绍鸿与梁爱份属好友，他不时前往探望梁爱，日前他在facebook透露，梁爱已正式入住老人院，并分享了与几位旧同事一同探望她的合照，相中更曝光了梁爱现居的老人院室内环境。

梁爱身形略显消瘦

杨绍鸿在帖文中写道：「爱姐入住老人院，几位大家都相识几十年嘅同事齐齐去探佢！爱姐继续加油！」从照片可见，满头银发的梁爱虽然身形略显消瘦，但精神看来不错，面露笑容，与前来探望的旧同事们亲切合影，看起来心情很好。相中可见，老人院的室内环境布置简约，光线充足且干净阔落。

梁爱童年时曾被弃养

回顾梁爱的一生，可谓相当坎坷。她童年时因家贫曾被弃养，于一个富有家庭做养女，但后来她不甘被欺负，因此12岁时便离家出走。梁爱长大后投身演艺圈，并与导演左几结婚，婚后她曾是一名幸福少奶奶，但遇上六七暴动，左几最后事业失败导致破产，生活陷入困境。其后，梁爱一家曾移民加拿大，但不幸的是，她在异乡接连经历了丧夫之痛，其后儿子亦不幸因隐性心脏病病发猝死。

梁爱回流香港独居

承受双重打击后，梁爱选择回流香港，她曾透露孙仔孙女提出想跟她在加国同住，但她认为香港生活更方便，因此独居于香港。她早前曾向《星岛头条》透露身体状况，梁爱坦然面对生死，她透露曾因心脏问题三次晕倒送院抢救，因此已签署「不急救同意书」，豁达表示：「够钟就走，做人要认命，上天要人就要放人，后生求安乐；老来求去得舒服，好死好过发达。80几岁仲唔『收工』？唔好霸住人哋个位。」更想于死后捐出遗体做大体老师。如今她选择入住安老院，相信是希望在晚年能得到更妥善的照顾。

