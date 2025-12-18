吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始

改编自亚视经典剧集《我和僵尸有个约会》的电影《驱魔龙族马小玲》日前正式在爱奇艺上架，电影播出后引来网民一面倒狂轰，有人批评「毁我童年到癫」，饰演「马小玲」的吴千语亦被围攻，有人直斥吴千语的演出令人大失所望，不单长腿不及万绮雯，还称：「完全冇女主角以及『马小玲』嘅气场。」

吴千语在直播期间 坦言与老公疏离

吴千语近期的举动亦成为热话，吴千语（Karena在2023年与「百亿富三代」施伯雄（Brian）结婚，成为「百亿新抱」后，吴千语曾经有一段时间与老公过二人世界的生活，其后吴千语继续发展演艺事业，早前「出山」做直播，施伯雄曾留言称是「施伯雄噩梦又开始了」吴千语日前在直播期间， 坦言与老公疏离。

施伯雄曾称吴千语直播「噩梦又开始了」

吴千语早前「出山」做直播，施伯雄曾在小红书出PO称「施伯雄噩梦又开始了」，皆因老婆复工后，施伯雄要独自行街食饭兼shopping：「其实我老婆这个女强人，天天不是在工作，就是在想如果把她的生活品味带给大家，我是非常欣赏她对生活每一个细节，要求非常高的人，所以这段时间有多孤独，我还是觉得值得。」吴千语留言安慰老公：「你自己去玩吧husband！」后来吴千语与好友马天佑进行带货直播，期间老公惊喜现身，吴千语突然一面疑惑地指著老公的头发并问他是否有染发：「为甚么你头发是棕色的？」施伯雄否认并表示「没有染过，本身就有点。」殊不知吴千语竟语出惊人地回应：「很久不见，忘记了、忘记了。」吴千语续指在婚姻生活中忘记另一半是很正常的事情，并指自己有时候忙碌到会忘记施伯雄：「就是你很忙的时候，可以很放松的做自己，然后不会太把他想起来，就是一个很舒服的状态。」

吴千语罕谈夫妻关系

吴千语更罕谈夫妻关系，她透露两夫妻一日可能只会讲一句说话：「因为有时候感觉我们一天可能讲一句话『Hi』，然后『Good Night』。」不过，施伯雄随即否认：「也没有那么夸张。一般都是在睡前会总结一下，今天有多累，然后说明天再聊。」但吴千语反指自己不太习惯向伴侣总结日常：「我不太会（总结）。我是会见到面才会说话的人，我不太会跟伴侣 recap 我今天干了甚么，我一般都不说的。」不少网民对她们这种相处模式感惊讶，有人认为夫妻各有各忙很正常，但亦有人认为这样的关系会过于疏离。其实这段关系得来不易，施伯雄曾在内地恋爱真人骚《爱情修学旅行》爆料，二人拍拖初期不被父亲施荣怡认可，在吴千语努力下，终获施伯雄的家人接纳，深受长辈喜爱。

