Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始

影视圈
更新时间：12:00 2025-12-18 HKT
发布时间：12:00 2025-12-18 HKT

改编自亚视经典剧集《我和僵尸有个约会》的电影《驱魔龙族马小玲》日前正式在爱奇艺上架，电影播出后引来网民一面倒狂轰，有人批评「毁我童年到癫」，饰演「马小玲」的吴千语亦被围攻，有人直斥吴千语的演出令人大失所望，不单长腿不及万绮雯，还称：「完全冇女主角以及『马小玲』嘅气场。」

吴千语在直播期间 坦言与老公疏离

吴千语近期的举动亦成为热话，吴千语（Karena在2023年与「百亿富三代」施伯雄（Brian）结婚，成为「百亿新抱」后，吴千语曾经有一段时间与老公过二人世界的生活，其后吴千语继续发展演艺事业，早前「出山」做直播，施伯雄曾留言称是「施伯雄噩梦又开始了」吴千语日前在直播期间， 坦言与老公疏离。

相关阅读：31岁百亿新抱双膝跪地向老公爷爷拜年 手执大叠利是派后辈尽显阔太风范

施伯雄曾称吴千语直播「噩梦又开始了」

吴千语早前「出山」做直播，施伯雄曾在小红书出PO称「施伯雄噩梦又开始了」，皆因老婆复工后，施伯雄要独自行街食饭兼shopping：「其实我老婆这个女强人，天天不是在工作，就是在想如果把她的生活品味带给大家，我是非常欣赏她对生活每一个细节，要求非常高的人，所以这段时间有多孤独，我还是觉得值得。」吴千语留言安慰老公：「你自己去玩吧husband！」后来吴千语与好友马天佑进行带货直播，期间老公惊喜现身，吴千语突然一面疑惑地指著老公的头发并问他是否有染发：「为甚么你头发是棕色的？」施伯雄否认并表示「没有染过，本身就有点。」殊不知吴千语竟语出惊人地回应：「很久不见，忘记了、忘记了。」吴千语续指在婚姻生活中忘记另一半是很正常的事情，并指自己有时候忙碌到会忘记施伯雄：「就是你很忙的时候，可以很放松的做自己，然后不会太把他想起来，就是一个很舒服的状态。」

吴千语罕谈夫妻关系

吴千语更罕谈夫妻关系，她透露两夫妻一日可能只会讲一句说话：「因为有时候感觉我们一天可能讲一句话『Hi』，然后『Good Night』。」不过，施伯雄随即否认：「也没有那么夸张。一般都是在睡前会总结一下，今天有多累，然后说明天再聊。」但吴千语反指自己不太习惯向伴侣总结日常：「我不太会（总结）。我是会见到面才会说话的人，我不太会跟伴侣 recap 我今天干了甚么，我一般都不说的。」不少网民对她们这种相处模式感惊讶，有人认为夫妻各有各忙很正常，但亦有人认为这样的关系会过于疏离。其实这段关系得来不易，施伯雄曾在内地恋爱真人骚《爱情修学旅行》爆料，二人拍拖初期不被父亲施荣怡认可，在吴千语努力下，终获施伯雄的家人接纳，深受长辈喜爱。

相关阅读：吴千语与百亿老公结婚1周年 法国浪漫庆祝晒咀嘴相放闪 施伯雄一举动令网民不习惯

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
06:45
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
12小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
18小时前
上环四贼匪劫找换店10亿日圆 一男子被捕
00:43
上环四贼匪劫找换店10亿日圆 一男子被捕
突发
2小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
17小时前
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
突发
14小时前
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
楼市动向
6小时前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
21小时前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影视圈
3小时前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
饮食
21小时前
最强小三高调晒爱富商男友激罕现真身 肯买呢样嘢 网民呼：系爱呀！
「最强小三」高调晒爱 百亿富豪男友激罕现真身 纾尊降贵买呢样获赞：系爱呀
影视圈
2025-12-17 11:00 HKT