吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏

影视圈
更新时间：00:15 2025-12-18 HKT
发布时间：00:15 2025-12-18 HKT

吕慧仪出席代言品牌全新概念店开幕礼。她表示已担任代言人多年，酬劳是「开心价」，强调并非「以钱行先」，自己亲身使用并认可产品才会推介。品牌宣布将12月10日至17日的概念店收益全数捐赠「大埔宏福苑援助基金」，支援早前大埔火灾受影响居民。吕慧仪大赞香港人充满温暖，只要能力所及都乐于行善，她自己也常抽空到儿子学校担任家长义工，协助筹办活动。

被问到儿子Anton就读的学校会否取消圣诞派对？她表示活动将从简举行，并透露学校早前举办「睡衣日」募捐，儿子起初不愿穿睡衣上学，但得知目的为帮助他人后立即答应，她认为应从小教导孩子有能力时要帮助别人。

吕慧仪曾带儿子Anton出镜。
吕慧仪独力凑大儿子。
两母子互相依靠。
 此外，对于同剧演员袁文杰日前在社交平台发文感谢《爱．回家》团队，惹来离巢猜测，吕慧仪笑著澄清：「紧系唔系啦！离开是为了回来，佢只系离开戏中嘅剧组，唔系离开真实嘅剧组。我哋系一个团队，尽量陪伴大家，一个都不能少。」她对网民不舍反应感到窝心，证明观众非常喜爱该剧。吕慧仪透露近日仍与袁文杰一起开工，他在剧中饰演姐姐滕丽名的男友，不能话走就走，自己都很关注他们的感情发展，笑言经常追看剧本，「佢哋冇分手，仲好sweet，冬至才一起食饭。（即是已拍了冬至那一日的戏？）拍了。」更剧透做冬那天应该会见到他。

袁文杰日前在社交平台发文感谢《爱．回家》团队，惹来离巢猜测。
吕慧仪剧透滕丽名和「男友」袁文杰继续SWEET。
《爱．回家》团队一个也不能少。
