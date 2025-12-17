姜涛演唱会2025丨姜涛获「姜糖」于酒店设置大型应援区 30个特色打卡位别出心裁 王嘉尔开骚前1小时自爆做首场嘉宾

姜涛举行九场演唱会《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》今晚（17日）在亚博Arena演出头场，他的新歌《BOULDER》同步推出。开骚前，近千「姜糖」（粉丝暱称）于晚上7时15分聚集亚博馆附近一间酒店的停车场外影大合照及短片，高举灯牌齐心高呼：「姜涛，今晚Good Show！」为偶像打气。粉丝特意在酒店内设置大型粉丝应援区，有30个特色打卡位，吸引大批粉丝打卡，其中手织花蓝最别出心裁，更有美加「姜糖」的应援板，现场还有一部照相机让粉丝留影，亦设巨型心意留言板。

周边产品23日发售

早前官方宣布悉数捐出今次演唱会周边产品及姜涛个人专辑《COMPOSITION》之盈利，支援大埔宏福苑火灾居民，不过这晚不见演唱会周边产品销售摊位，原来于23日才开始发售。

王嘉尔担任姜涛今晚演唱会头场嘉宾

王嘉尔分享彩排照片

此外，王嘉尔(Jackson Wang)昨日专诚返港出席连串活动，当中包括担任姜涛今晚演唱会头场嘉宾，这亦是Jackson相隔六年再次踏上香港舞台，他在演出前特地进行彩排，并于演唱会开场前一小时向传媒发放新闻稿，宣布担任姜涛演唱会头场嘉宾，并发放彩排片段及相片。