佘诗曼翁嘉穗28年后相遇惊艳网民 同届港姐冠季军际遇大不同 百亿富商老公曾为阿佘「哑仔食黄连」

TVB台庆剧《新闻女王2》前晚（12月15日）播出2小时大结局，主角「Man姐」佘诗曼与一众台前幕后齐齐现身结局宣传活动，大会亦有邀请客户到场，其中1997年港姐冠军翁嘉穗亦以床褥品牌代表身份出席，相隔多年难得与同届季军的佘诗曼相遇，翁嘉穗在IG上载卸任后两人首次同框合照，随即引起网民热议，并大赞两人依然是美女，保养得宜。

翁嘉穗今年接受新挑战

翁嘉穗发文写道︰「今年对我来讲比较特别，接受了一些新的任务，新的挑战，但总有机会再见一些很久没有见的朋友。继早前和我的港姐朋友李珊珊饭叙之后，昨晚（11日）我也和与我同一届香港小姐的佘诗曼见面，还有『新闻女王二』的主角们及台前幕后工作人员，因为昨晚是新闻女王二结局篇播映活动，而我就代表公司出席！所以特别开心，希望此剧集再创佳绩，在一月的万千星辉颁奖典礼，获得更多殊荣！」

翁嘉穗转型做女强人

现年51岁的冠军翁嘉穗转战商界成功转型，当年她当选后不久，就闪嫁比自己大20年的商人邬友正。而邬友正旗下公司过往一直是港姐赞助商之一，当年有传翁嘉穗与亚军李明慧参选期间一直是好姊妹，1998年李明慧公开表示与邬友正刚开始拍拖，且将会在数月后结婚，有意与TVB解约。不足一个月，邬友正就被传媒影到与同届冠军翁嘉穗约会，翁嘉穗更指自己才是男方的正印女友，二人拍拖已接近半年。三人关系扑朔迷离，最后邬友正出面承认翁嘉穗的女友身份，两人于1999年在美国拉斯维加斯完婚，婚后育有两子，早前还庆祝​结婚25周年。对于当年被指追求过袁咏仪和佘诗曼，邬友正曾在小红书回应网民：「最大的误传，就是我追过袁咏仪同佘诗曼！实情是我从来没有追过袁咏仪和佘诗曼，咁多年都是哑仔食黄连。」

佘诗曼继续在演艺路上

而50岁的佘诗曼卸任后就继续在演艺事业发展，早已成为家花旦，2006年，她凭《凤凰四重奏》一人分饰四角，在《万千星辉颁奖典礼2006》赢得第一个「视后」宝座，其后在2014年再凭《使徒行者》饰演「丁小嘉（钉姐）」一角，再次夺得「最佳女主角」奖。不但在电视剧集有出色表现，更成功打入内地市场。直至2023年，她再凭《新闻女王》中「文慧心（Man姐）」一角，以大热姿态获得《万千星辉颁奖典礼2023》再次登上视后宝座。

