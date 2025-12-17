「过气艺人」旧爱过大礼排场极奢华 巨型流星锤龙凤呈祥钻饰摆满枱 参茸海味数量劲多：唔使再办年货

自称「过气艺人」李日朗（Don）前度、 现年30岁的HOY TV主持黄静蓝（Nam）在2023年底结束5年情后，火速公布恋情并在IG分享与新男友的合照恋情。去年年底宣布喜讯，到了今年8月成功诞下女儿「Baby Sienna」。

黄静蓝过大礼件件份量十足

黄静蓝修身成功后，由努力筹备婚礼，日前在IG贴上多张过大礼的相片，黄静蓝与未婚夫Wilson甜蜜相拥，长枱上除了有各类礼饼、美酒及鲍参翅肚等海味外，还有大大对流星锤龙凤鈪、金猪牌及足金颈链与及钻石颈链链等，件件份量十足，极具奢华。

今年7月黄静蓝宣布诞下女儿Sienna，组成一家三口，不过Sienna出世后几小时，因为肺炎要入ICU，黄静蓝曾称一直以「战战兢兢嘅心去照顾佢」，所幸的是现在一切已经稳定。黄静蓝过大礼看到一枱都「摆唔晒」的鲍参翅肚，忍不住留言笑指：「极度怀疑过大礼之后，今年唔使再办年货。」相当悭家的黄静蓝今次过大礼全有赞助，当中有四大篮装满鲍鱼、花胶及冰糖血燕的顶级海味篮，还有龙凤礼饼、时令生果篮及象征「有爷有子」的椰子篮，摆满家中客厅，黄金首饰都极具份量，括有份量十足的金链、巨型龙凤鈪、龙凤配饰等，体面十足。

黄静蓝与李日朗拍拖5年，早已视对方为结婚对象，不过在2023年底狠撇男方，单方面透露已分手一段时间，但李日朗却称二人只是「暂时分手，我自己都揾紧答案，可能沟通上需要磨合。」黄静蓝甩拖不久便投入新恋情，有指黄静蓝未婚夫Wilson来头不小，外表后生靓仔，坐拥饮食王国，现为餐饮集团执行董事。Wilson于2015年在英国伦敦国王学院完成法学学士学位后，便成立第一间印刷公司，接住陆续开三间公司。

