欧倩怡单身后庆祝46岁生日脸红红 甜笑泄幸福亿万新欢疑在场？

欧倩怡（Cindy）与郭晋安去年5月宣布结束18年婚姻，之后闹出不少风波。欧倩怡去年12月度过失婚后的首个生日，当时只简简单单食蛋糕庆祝，今年则外出食饭，庆祝46岁生日。欧倩怡今日（17日）在社交平台分享照片，留言感谢：「多谢大家对我生日嘅祝福，时间过得太快了」。

欧倩怡仪式感满分

欧倩怡今日在IG分享三张独照，估计是昨日正日庆祝生日时拍摄，欧倩怡相当高兴，脸红红似乎饮了不少酒。欧倩怡收到一件细蛋糕，旁边摆放烟花型蜡烛，仪式感满分。欧倩怡脸上流露幸福表情，笑得灿烂，未知秃头新欢是否在场。

欧倩怡早前欧倩怡被《东周刊》独家直击，与一名秃头中年男甜蜜翘手，疑成功觅得第二春，有指男方为身家达1.2亿的简姓连锁补习社遵理创始人之一。欧倩怡回应时指男方「几好」，更说「最重要个人好啦」。对于恋情，欧倩怡表示保持低调，二人「了解中」。不过新欢被传媒封为「翻版欧阳震华」时，欧倩怡爆对方介意，但「有关心佢」。

郭晋安第二春睇缘份

而欧倩怡前夫郭晋安离婚后，同样屡传绯闻，先有跟年轻37岁的2023年香港小姐冠军庄子璇，被影到一齐打网球，又为庄子璇搞生日派对，传出「父女恋」。郭晋安今年跟陈晓华合作《金式森林》，剧中谱「忘年恋」，戏外亦传关系不简单。郭晋安曾对绯闻回应，对第二春要视乎缘份：「缘份讲唔到，唔系计较年纪，两个人喺适合时间相遇系缘份。」

