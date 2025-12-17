Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧倩怡单身后庆祝46岁生日脸红红 甜笑泄幸福亿万新欢疑在场？

影视圈
更新时间：21:00 2025-12-17 HKT
发布时间：21:00 2025-12-17 HKT

欧倩怡（Cindy）与郭晋安去年5月宣布结束18年婚姻，之后闹出不少风波。欧倩怡去年12月度过失婚后的首个生日，当时只简简单单食蛋糕庆祝，今年则外出食饭，庆祝46岁生日。欧倩怡今日（17日）在社交平台分享照片，留言感谢：「多谢大家对我生日嘅祝福，时间过得太快了」。

欧倩怡仪式感满分

欧倩怡今日在IG分享三张独照，估计是昨日正日庆祝生日时拍摄，欧倩怡相当高兴，脸红红似乎饮了不少酒。欧倩怡收到一件细蛋糕，旁边摆放烟花型蜡烛，仪式感满分。欧倩怡脸上流露幸福表情，笑得灿烂，未知秃头新欢是否在场。

相关阅读：欧倩怡秃头新欢拥1.2亿身家为遵理始创人？　Cindy罕有详细回应   称男方介意被封「翻版欧阳震华」

欧倩怡早前欧倩怡被《东周刊》独家直击，与一名秃头中年男甜蜜翘手，疑成功觅得第二春，有指男方为身家达1.2亿的简姓连锁补习社遵理创始人之一。欧倩怡回应时指男方「几好」，更说「最重要个人好啦」。对于恋情，欧倩怡表示保持低调，二人「了解中」。不过新欢被传媒封为「翻版欧阳震华」时，欧倩怡爆对方介意，但「有关心佢」。

郭晋安第二春睇缘份

而欧倩怡前夫郭晋安离婚后，同样屡传绯闻，先有跟年轻37岁的2023年香港小姐冠军庄子璇，被影到一齐打网球，又为庄子璇搞生日派对，传出「父女恋」。郭晋安今年跟陈晓华合作《金式森林》，剧中谱「忘年恋」，戏外亦传关系不简单。郭晋安曾对绯闻回应，对第二春要视乎缘份：「缘份讲唔到，唔系计较年纪，两个人喺适合时间相遇系缘份。」

相关阅读：TVB三届视帝郭晋安承认离巢 与欧倩怡离婚后成笋盘转跑道 变上市公司董事身家传达五亿

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
01:51
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
突发
3小时前
消委会交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
社会
10小时前
店家未有得到黄小姐同意，就安排男技师为她按摩。iStock示意图
女客全裸做SPA 按摩店无知会下安排男技师
即时中国
23小时前
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
影视圈
5小时前
居屋2025｜消息：明年第二季推8316伙涉启德等5屋苑 定于市值七折 绿置居有1467新单位
居屋2025｜消息：明年第二季推8316伙涉启德等5屋苑 定于市值七折 绿置居有1467新单位
社会
6小时前
北上饮茶$99竟贴单呻笨 港男叹山竹牛肉食评仅4字 引爆港深大对决：香港点心真系输咗？｜Juicy叮
北上饮茶$99竟贴单呻笨 港男叹山竹牛肉食评仅4字 引爆港深大对决：香港点心真系输咗？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
影视圈
11小时前
鲤鱼门邨天降钞票 警检$8.8万「大牛」等 部分烧焦列刑毁案
鲤鱼门邨天降钞票 警检$8.8万「大牛」等 部分烧焦列刑毁案
突发
2小时前
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
影视圈
7小时前