奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强

影视圈
更新时间：14:15 2025-12-17 HKT
发布时间：14:15 2025-12-17 HKT

「第98届奥斯卡颁奖礼」将于1月22日公布提名名单，典礼则于3月15日举行，今日大会公开部分奖项，包括最佳国际电影、原创歌曲、原创音乐、视觉效果、音响、化妆与发型、动画短片、纪录短片等的初选名单。

《纯属伊朗意外》与《左撇子女孩》有望争奖

《魔法坏女巫：第二章》在最佳化妆与发型、摄影、选角、原创歌曲、音响、视觉效果都入围初选名单。最佳国际电影方面，日本片《国宝》、韩片《选择有罪》、台湾片《左撇子女孩》，今届康城影展评审审大团的挪威片《Sentimental Value》、康城金棕榈得主的伊朗及法国片《纯属伊朗意外》都跻身最后15强，代表香港出战的《破·地狱》确定出局。《国宝》亦入围最佳化妆与发型最后10强；美韩大热动画《Kpop猎魔女团》中的主题曲《Golden》都入选最佳原创歌曲的初选名单。

