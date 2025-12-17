Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷

影视圈
更新时间：17:15 2025-12-17 HKT
发布时间：17:15 2025-12-17 HKT

文咏珊（Janice Man）今个月底迎来37岁生日，2019年与拍拖5年的富三代金融才俊吴启楠（Carl）结婚后，文咏珊一直未有放弃幕前事业，在内地发展更见好成绩，直到今年初才消失大众视线，低调地诞B成为人母。文咏珊已有接近一年没有露面，近日网上流出数张照片，是文咏珊产后首次露面。

文咏珊出席豪门婚宴排场超强

文咏珊出席的豪门婚宴排场超强，新郎是霸王茶姬创始人张俊杰，新娘是被誉为「最美光二代」的光伏女神、天合光能的千金高海纯，两家上司公司的合计市逾600亿元。婚礼后有不少场内的相片在网上流出，现场布置奢华又浪漫，处处摆满鲜花形成一片花海，穿上中式裙褂的高海纯金光闪闪，头上戴有全金制的凤冠霞帔，似十足古代公主出阁。

文咏珊日前出席婚宴的照片，见到她穿上粉红色刺绣旗袍风的中式装扮，羽毛缀饰勾勒出柔和美感，搭配中式发型，如古典美人。秘密诞B后的文咏珊容光焕发，身形与生B前分别不大，已回复昔日状态。文咏珊被不少宾客认出，获邀合照时表现亲民，网民大赞靓女。

文咏珊老公家世显赫

Janice Man文咏珊是「𡃁模始祖」，于2002年以模特儿身份入行。文咏珊早年已北上发展，经常中港两边走，2023年凭内地悬疑电影《消失的她》，一跃成为「亿万票房女星」，演技获得肯定。文咏珊的老公吴启楠（Carl）有传是潮汕富豪的家族成员，亲戚中有多位是内地富商或政治人物。有指吴启楠与梁锦松曾合伙成立公司，二人亦师亦友，据闻身家逾亿。文咏珊婚后过阔太生活，曾曝光香港居住的独立屋豪宅。

