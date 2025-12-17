Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球

影视圈
更新时间：15:01 2025-12-17 HKT
发布时间：15:01 2025-12-17 HKT

2016年港姐冠军冯盈盈早前重返母校香港大学硕士学位，成功转型为「知性学霸女神」，不时与网民分享专业健康饮食心得。冯盈盈亦会keep住做运动操肌，务求时刻保持完美体态，继早前为内衣品牌拍摄的「喷血级」硬照后，近日再在新相流出，尺度震撼眼球。

冯盈盈继续派福利

近日冯盈盈又再在IG分享性感火辣靓相，完美展现其优美身段，照片中的她大方展现出其丰满的上围，把完美曲线呈现在大家眼前，加上她脸上的含蓄笑容，继续向粉丝派福利，同样获不少网民心心眼，并留言赞她美丽又可爱。

相关阅读：冯盈盈变身性感尤物罕晒内衣照 展露S曲线挑战火辣尺度狂骚丰满上围 网民：顶唔住啦

冯盈盈成功转型

冯盈盈自当选港姐冠军后，曾一度备受力捧，除了主持大骚及节目外，还拍过不少剧集，如《果栏中的江湖大嫂》、《反黑路人甲》等，但在2022年初开始，冯盈盈的工作量突然大减，之后选择读书进修，在香港大学进修食品产业管理市场营销及管理学硕士，并考获了一级荣誉优等成绩（Distinction），毕业后一改「MK港姐」形象，成功脱胎换骨。

相关阅读：冯盈盈超丰满上围全「熟透」  火红吊带低胸战衣造型劲性感  撞样韩团女星减龄10年

 

