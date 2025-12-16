Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB上位花旦激情献唱 秒变面目狰狞状甚恐怖 处女音乐会吓窒网民：表情欠缺管理

影视圈
更新时间：23:00 2025-12-16 HKT
发布时间：23:00 2025-12-16 HKT

现年36岁的2013年港姐季军刘佩玥，最最近疑似以「猫女郎」身份参加了TVB的歌唱节目《中年好声音4》，同时获得3盏灯支持，顺利进入等候区。早前刘佩玥在广州举行处女音乐会，被网民指面目狰狞。

刘佩玥被批表情好恐怖

入行12年的刘佩玥，于本月14日于广州举行《微笑之道巡回音乐会》，吸引了大批粉丝撑场。但近日有网民疯传刘佩玥在音乐会上唱出Beyond金曲《海阔天空》时的片段，表示不明白她为何要笑住唱此歌，更有人留言指刘佩玥的表情十分狰狞，欠缺表情管理：「啲表情好恐怖」﹑「根本佢驾驭唔到首歌，唔系人人都唱到家驹嘅歌」、「错晒。发型，耳环，西装本身，西装嘅颜色，西装嘅cutting，表情管理，声线运用，眼神，眉毛，个口张开嘅程度，全部过火，错晒」等；此外亦有不少人赞刘佩玥唱得不错：「好有心」、「真系做到最贴身嘅支持者」等。

相关阅读：中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班

蔡洁做刘佩玥最强后援团

好姊妹蔡洁当晚更以「最强后援团」姿态现身，开骚前还特地到后台向刘佩玥亲嘴支持。事后蔡洁在IG分享当晚刘佩玥在台上的精彩片段，以及两人的亲嘴影片，并写道：「So proud of you！今晚被你的女神光照亮」并给予三个心心公仔。
 

相关阅读：刘佩玥与周志文拍拖被《东周刊》独家直击  Moon亲解二人分路走原因  赞对方勤力学习

 

