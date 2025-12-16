新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏

新闻女王2｜TVB压轴台庆剧《新闻女王2》昨晚（15日）已经完满落幕，曾夺得金马奖、金像奖、金鸡奖、三金「大满贯」最佳男配角奖的袁富华，今次在剧中压轴登场，将剧情推上另一个高潮。结局播映后，袁富华的演出在网上掀起热话！

对于今次的演出，饰演「文慧心 Man姐」的佘诗曼亦曾在IG发文：「虽然好多人同我讲，其实喺网上面已经睇晒，但对我嚟讲，始终都系一个完结（or maybe暂别，who knows）。忽然间有一种莫名嘅不舍，系唔舍得Man姐、唔舍得晚晚午夜凶灵监制执剧本、唔舍得张主播枱、定系唔舍得一班共处咗咁耐嘅合作伙伴，我自己都分唔清。唯有将我嘅不舍转化成衷心嘅祝福，愿每一个合作过嘅你，保持住一颗演员嘅初心，继续努力追梦，为大家带嚟更好嘅作品！」

袁富华「暴发户」味道相当生活化

袁富华今次首次现身TVB剧集，虽然戏份不多，但已经展现了他的非凡演技实力。饰演来自东南亚的神秘富商「Richard Wu」袁富华，将「暴发户」的味道拿捏得相当生活化，一口道地的特殊口音称呼「Man姐」更是记忆点十足。其中一场「古肇华」黄宗泽得知「Richard Wu」袁富华与「3U园」有关，资金来源有问题后，本来对「Richard Wu」袁富华说要「跳船」，「Richard Wu」袁富华由笑笑口随即「变脸」说：「我以为我哋嘅合作系建基于感情上面，原来系一盘生意，不过生意有生意嘅好，所有嘢白纸黑字签约，所有约都系你签，记得？关我咩事」、「你又唔使咁惊，我哋坐埋同一条船，我一定揽你」、「你唔想好似佢咁，就跟住嚟」展现其老奸巨猾和阴险一面，令平时牙尖嘴利的「古肇华」黄宗泽都冇声出。接着「Richard Wu」袁富华与「文慧心 Man姐」佘诗曼在直播间的对戏，同样剧力万钧。

袁富华被赞面部表情属教材级

「Richard Wu」袁富华在访问上被「文慧心 Man姐」佘诗曼狙击，最后「Richard Wu」袁富华使出杀手锏，向「文慧心 Man姐」佘诗曼展了「Ivan潘志傲」何广沛在3U园被打的片段，「Richard Wu」袁富华皮笑肉不笑兼一个眼神加上嘴角微微向上翘，已经令「文慧心 Man姐」佘诗曼不知所措，既愤怒又担心，当「Richard Wu」袁富华被「文慧心 Man姐」佘诗曼当众揭穿涉嫌虚报个人履历以及黑历史后，他眼神凶狠，令人看得心寒。袁富华的演技获观众大赞，有人赞他的面部表情属教材级，还有人说：「袁生眼睛已经全部是戏！」、「真，演得好，似真老千。」、「笑一笑 望一望 都有料到。」、「唔使讲嘢已经令我觉得好心寒，但做正派又好温暖。」、「佢劲到连把牙都识演戏。」、「唔需要对白，单靠表情已经可以交代哂要讲嘅嘢。」、「唔识佢系边个，不过佢演戏真系好劲，笑面虎由个心奸出嚟，黄宗泽想反面，佢收起笑容个下表情真系好正。」

袁富华与佘诗曼黄宗一take过拍完

袁富华日前曾表示今次与佘诗曼和黄宗泽的对手戏一take过拍完：「如果冇咁上下嘅功力根本就做唔到，拍𠮶阵时都几高压，里面剧情讲嘢都好紧张，需要用好多精力与工作人员沟通合力完成。」袁富华又称今次是监制钟澍佳找他：「我本身我同邓智坚都好熟，𠮶阵佢做紧训练班嘅导师，佢叫我入嚟TVB同学生分享。咁啱监制入嚟睇人，最终睇中咗我。监制都有同我讲过可能有电影版或续集，不过我都要睇吓时间，暂时未肯定工作嘅时间。」