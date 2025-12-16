Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机

更新时间：21:00 2025-12-16 HKT
发布时间：21:00 2025-12-16 HKT

著名堪舆学家苏民峰早年经常现身各大电视台主持玄学节目，受到观众追捧，早前苏民峰在社交平台招生，公开2026年暑期开班授课计划，时薪达50万元，高薪程度成为城中热话。有指苏民峰投资眼光独到，身家丰厚，近日在社交网出PO时，曝光豪宅内貌，装潢有品味更见地方宽敞。

苏民峰多地有物业

苏民峰于2020年传出家逾2.3亿元，在多地拥有物业，包括日本及美国，早前在加州大火后，就到闲置三年的比华利山豪宅添置家私，不缺钱程度令网民乍舌。苏民峰昨日（15日）在IG分享近照，透露原约朋友去船河，怎料另一半突然病倒，最终活动要取消。

而苏民峰的朋友好有心，因为已准备送生日礼物给苏民峰，便提供送上门服务。苏民峰留言：「昨日朋友邀请去船河，仲准备咗我嘅生日礼物，点知我爱人病咗去唔到，今日佢专诚送嚟我屋企咁有心多谢晒。」

苏民峰屋企有书卷味

苏民峰站在疑似书房内，手持气球面对镜头微笑，身后的窗外见到有花园，室内有不少中式的木制枱凳及餐枱，而墙上的木制三层书柜以弧形设计，摆满书籍及其风水书，下方则有同样以弧形设计的座地柜，用作收纳。虽然物品不少，却因地方宽敞，所用的家具又统一，散发出有品味的书卷气息。

苏民峰家居装潢统一

而苏民峰多次分享叹红酒的照片，见到客厅有巨型恒温的酒柜，梳化上铺上毛皮，电视目测起码5、60寸，旁边的木制装饰小柜上，见到苏民峰与太太的合照，而且室内的摆设及用品，会有转位情况，相信与流年风水布局有关。

