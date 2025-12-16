Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张坚庭荣升做外父！饮女婿茶「强忍泪水」女儿结婚金光闪闪巨型流星锤贵气逼人

影视圈
更新时间：17:27 2025-12-16 HKT
发布时间：17:27 2025-12-16 HKT

资深电影人张坚庭与太太杨诺思（Cindy）婚后育有二子一女，大仔张高铭（Justin）在纽约电影学院毕业后，曾经到荷里活实习，两父子试过一齐执导短片《追风的女孩》，不过大仔随后转行到洛杉矶工作，细仔张高翔（Jonny）在美国大学毕业，突然转跑道对戏剧产生了兴趣，现时在美国一间老牌戏剧学校进修，被选上成为其中一个剧目的男主角。二女张一诺（Jasmine）毕业后同样从事IT业，以营销工作为主，定居美国伦敦。

张坚庭在2023年荣升做老爷，大仔张高铭与圈外女友Alina结婚，张坚庭曾表示早已视女方为未来媳妇的最佳选择：「但这对好朋友让我和太太等足十年才修成正果！」日前张坚庭再度报喜，二女张一诺与圈外男友结婚，看到女儿出嫁的一刻，张坚庭心情百感交杂，望着女儿流露浓浓的爱与不舍。

张坚庭和杨诺思是圈中的模范夫妻，与两子一女关系密切，张坚庭不时分享一家人不为人知的甜密温馨举动，日前大仔大仔张高铭在IG贴上妹妹出段妹妹穿上裙褂向父母斟茶的短片。片中所见，出门仪式在家中进行，客厅布置温馨而简洁，挂有「千金一诺」书法和「囍」字剪纸，一对新人身穿红色中式礼服，跪地向父母斟茶，爸爸张坚庭穿著黄色唐装，妈妈杨诺思穿上粉色旗袍并戴有巨型翡翠颈链，二人望着女儿流露浓浓的爱与不舍。。

整个过程中，场面温馨感人，张坚庭和杨诺思为女儿送上不少金器，新娘双手戴满了金光闪闪的龙凤镯，其中一对是巨型流星锤龙凤鈪，极度抢眼。父母在接受敬茶后，也向新人送上红包，表达他们的心意，在场的亲友都非常感动，张高铭留言「So many tears（流了很多眼泪）」的文字，捕捉了亲人喜极而泣的瞬间。张坚庭和杨诺思与仔女们相处似朋友，杨诺思曾表示与老公期望子女最紧要开心和健康，找到自己喜欢的事，所以由小至大都没有给他们压力，只想看见大家开心成长。

