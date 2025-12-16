洪金宝自揭片酬不及「七小福」师弟收千万 为报恩无条件帮嘉禾拍戏20年

73岁武打巨星洪金宝自开设抖音后，不少拍片分享昔日往事及生活点滴，看起来精神非常好。近日洪金宝公开新片，两子洪天明及洪天照也一同出镜，洪金宝提到在嘉禾公司无条件拍戏20年的原因，以及片酬远不及「七小福」另一人。

洪金宝受伤休养变增肥

洪金宝在近日的一条抖音片，表示身形转变，因14岁时的一次意外，从三张枱的高位跳落去不慎弄伤脚，休养时由于不用练习又日日食，正值发育的他体型便有增无减，一发不可收拾。洪金宝首部担正男主角的电影《三德和尚和舂米六》，原本想揾成龙演出，但成龙要到澳洲拍戏，最终由洪金宝上阵，他笑说：「我也不知道找谁，看看镜子，这胖子也不错。」虽然一开始没被看好，但随住电影上映后洪金宝爆红，便获得肯定。

洪金宝大仔洪天明问到早在70年代，动作片发展特别好，收入是否好可观时，洪金宝爆料成龙收入：「可以吧！可是我不会理财，我也不懂得甚么叫水涨船高，价钱也不会太高，拍《龙的心》我才涨到400万，这一部戏是包括导演、演员、武术指导都包括在内。人家成龙拍一部《蛇形刁手》，下来就1,000万了，《醉拳》甚么2,000万了，我还是那种一点点钱。」

洪金宝做人不忘本

洪金宝当年是炙手可热的武打明星，片酬却不如成龙，而且有不少大片商邀请拍戏，洪金宝仍留在嘉禾发展长达20年。洪金宝不忘本表示：「原因是一个恩情，我有段时间也是没有钱，没有工作开，我就去嘉禾公司，找那个老板何冠昌先生，去问他借这个薪水，后来一个月借多少，借4,000块钱，我这样借是借了一年，没有条件就给你，一年之后我有工作，慢慢我再还给他，所以我在嘉禾无条件做了20年。」

洪天明问到爸爸洪金宝有没有出现过「飘起来」的虚荣心，洪金宝打趣说：「我身体比较重胖，我飘不起来，后来我也没有那个虚荣感，干甚么都没有。」洪金宝刻苦耐劳的个性，对生活感到满足：「我从小就是一个很苦的，也是一个很苦的一群人当中生活出来，到现在有了一点钱，我只不过的生活好一点，想买的东西就可以买得到。」

洪金宝理解跟红顶白

洪金宝不介意被人认出，亦很喜欢被包围的感觉，但跟他打个招呼就可以，如果死缠便是骚扰。洪金宝表示：「红了一堆人围着你，不红没人在乎你是谁，这个道理我早就想通了。所以别太把自己当回事，但也得把自己该做事做到最好。今天的一切，都是观众给我的，得对得起他们。」

