《爱回家》「亿元驸马」人生胜利组！与富贵女友求婚半年荣升人父 囡囡萌照流出微丝细眼似足爹哋

TVB处境剧《爱．回家之开心速递》饰演「铁面陈」陈小娟的41岁的王致狄（Andy），凭角色木口木面形象，成功入屋。王致狄今年6月在社交平台公开向女友Nicole求婚的照片，宣布即将做人夫，原来王致狄当时已双喜临门，圈中好友刘天龙近日在网上曝光王致狄荣升人父的消息。

王致狄成为新手爸爸

刘天龙日前在IG限时动态出PO，见到王致狄为女儿搞百日宴的照片，同场还有杜大卫及邓永健。王致狄穿上灰色西装，Nicole则以白色背心长裙示人，二人打扮合衬。王致狄小心翼翼抱住女儿，BB穿上荷叶边蛋糕裙，非常可爱。

王致狄承诺一生努力好好守护这个家

王致狄今晩贴出多张囡囡百日宴的短片并说：「衷心多谢我家人同亲朋好友嘅祝福！囡囡百日宴当晚，我哋真系好窝心，感动到忍唔住流咗眼泪……特别要多谢我太太一直以来嘅付出同埋无限嘅爱，为我哋带嚟咗呢份珍贵嘅礼物。我会用我一生嘅爱同努力，好好守护我哋呢个家，畀佢哋一个充满欢笑、温暖同幸福嘅将来。」

王致狄曾任银行按揭部经理

王致狄早于16岁时已到加拿大升学，2008年修毕多伦多大学经济系学士课程，之后留在当地任职银行按揭部经理，翌年因要返港照顾父母而回流，并投考第23期艺员训练班成为艺人。王致狄早前角色以跑龙套居多，之后占戏越来越多，包括演出《毕打自己人》、《宫心计》、《老公万岁》、《天天天晴》等，直到2017年正式加入《爱．回家》获固定角色。

王致狄经营副业吸金

王致狄除演艺事业外，间中会登台揾钱，亦有教泰拳及健身作为副业。今年王致狄准备99枝玫瑰及巨型钻戒向女友Nicole求婚，婚礼定于明年举行。早前《东周刊》独家揭露，王致狄的未婚妻Nicole是年销过亿块面膜「协利国际美容集团」的继承人，身家逾亿，有指王致狄开始接触未婚妻的家族生意，升呢「亿元驸马」。

