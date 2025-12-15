「声梦」小花詹天文称宏福苑大火是「最好安排」惹祸 公开致歉认词不达意：会好好反省

「声梦」小花詹天文（Windy）日前出席活动时，被问及对大埔宏福苑火灾灾民有何祝福时，她表示：「相信一切是最好的安排。」引发公关灾难，备受网民抨击。詹天文今日（15日）在IG发文，为自己的失言行为道歉。

詹天文称自己词不达意

事缘日前詹天文在活动上为大埔火灾灾民送上祝福，受访时说：「想对他们说加油﹗Take care﹗及相信一切是最好的安排，要乐观地面对所有事。」此番「最好安排论」随即在网上发酵，大批网民对其言论表示震怒：「唔经大脑」、「火灾都系最好嘅安排？」、「难听过粗口」。虽有粉丝为她缓颊，解释她原意是相信灾后社会各界会有最好的后续安排，但未能平息风波。

詹天文公开道歉

面对猛烈批评，詹天文迅速在IG公开道歉。她分享一张附有手写祝福语的照片，可见一张写上「加油」及「Take Care 都会好起来的」的紫色心形胶卡。詹天文留言承认自己言论不当：「本身想表达嘅意思系相信一切都会好起来的，但讲成呢句，让大家觉得唔舒服真心好对唔住。」她承诺将会参与义演及筹款，以实际行动帮助灾民。

詹天文：心情紧张、词不达意

其后，詹天文再发布黑底白字的帖文，作出更诚恳的道歉。她写道：「关于昨天失言一事，希望借此机会向所有受影响的人衷心地道歉。火灾事件对大家来说非常沉重，昨天在台上面被问及时心情紧张，导致词不达意，我想表达的，是希望所有事情都会好起来。经过今次事件，我会好好反省，在公开场合发言会更加谨慎，避免再有失言情况发生，为此再次向大家衷心地道歉。」