陈豪入围视帝十强放声气：俾奖即唱歌 揽实陈茵媺挡肚甜蜜否认有喜

影视圈
更新时间：20:15 2025-12-15 HKT
发布时间：20:15 2025-12-15 HKT

陈豪与太太陈茵媺今日以夫妻档身份出席电动车品牌活动，更荣升该品牌第20,000位车主。陈豪笑言选车标准是低调而不失格调，兼具个人风格，更甜蜜比喻「就像我太太一样」。陈茵媺则分享平日经常驾车接送子女，直言驾车好爽、好享受，获丈夫大赞是「多功能太太」。陈豪搞笑自称只是「驾车工具」，透露太太对驾驶的热爱比他更甚。

提及陈豪在《万千星辉贺台庆》中未展歌喉，被问到是否曾听过老公唱情歌？陈茵媺笑说：「甜言蜜语就有。」陈豪则表示会唱深情歌曲，但太太坦言从未听过他主唱的剧集《心花放》主题曲《心花无限》，打算回家上网搜来欣赏，不过对丈夫各方面都充满信心。陈豪亦透露女儿热爱唱歌，身为「歌手爸爸」的他，会从旁指导子女音准。

陈茵媺对老公各方面有信心

陈豪凭剧集《侠医》在「万千星辉颁奖典礼2025」中跻身「最佳男主角」十强，他谦称所有对手都很强。若再夺视帝会否献唱《心花无限》？他幽默回应：「俾个奖我，即刻唱畀你哋听！但唱剧集《心花放》主题曲《心花无限》就唔好搞我啦，到时大家可以点歌。」陈茵媺表示未听过老公《心花无限》，稍后回家上网欣赏，她对老公各方面有信心。陈豪则笑谓女儿喜欢唱歌，他也会指导子女要音准。

身形显得圆润的陈茵媺被问到是否「有喜」？她笑住否认再怀孕说：「我一直都好幸福！」陈豪随即体贴地揽实太太，巧妙为她遮挡手臂。此外，陈豪亦有客串正在播出的内地剧《时差一万公里》。他表示不时参与内地工作，更获综艺节目邀请献唱。被笑指在内地演出相当低调，他笑说：「唔知就好啦！」

