GD巡演首尔圆满落幕 太阳大声助阵掀回忆杀 预告明年进军美国Coachella重启团体活动

影视圈
更新时间：18:45 2025-12-15 HKT
发布时间：18:45 2025-12-15 HKT

韩国天团BIGBANG队长G-Dragon（GD）于首尔高尺天空巨蛋举行的三场Encore巡唱，昨晚圆满落幕。演出嘉宾阵容惊喜不断，队友太阳与大声惊喜登场，三人合体献唱《HOME SWEET HOME》、《We Like 2 Party》及《A Fool of Tears》等经典曲目，引发全场粉丝热烈回响。

GD在演出中正式证实，BIGBANG将于明年4月登上美国大型音乐节Coachella的舞台。他透露：「BIGBANG将从4月开始热身，这就像一个工作坊。因为是在美国，希望大家不要感到压力，但如果正好在附近读书或旅行，不妨来看看我们吧！」

此外，GD也与Beatbox歌手Wing及团体Beatpella House合作，演唱《Heartbreaker》的特别演出。现场星光熠熠，包括BTS成员Jungkook、J-Hope，SEVENTEEN的Hoshi与Mingyu，帝国之子光熙、任时完，以及搞笑艺人朴明洙等艺人皆到场支持。

另一方面，警方昨日在演唱会场馆附近查获黄牛票贩卖，于下午1时左右依违反《轻犯罪处罚法》拘捕6人，其中4人为中国籍。

