高海宁TVB咪神魅力急降？周街索吻惨遭连环拒绝 幸得两艺人「同情」畀面献狼吻

TVB台庆剧《新闻女王2》今晚（15日）将于翡翠台连播两小时大结局。一众剧组人员於戏裹戏外的关系都非常好，演员间亦默契十足，感情增进不少。在剧中饰演「Cathy许诗晴」的高海宁（高Ling）， 今日（15日） 在IG分享了一条「收工」四围向台前期幕后人员索吻的影片，向来电力十足的高海宁，竟然惨遭异性拒绝「食柠檬」！

高海宁给你一个暗示

高海宁亦发文表示：「一眨眼！女王2已经播到尾声，回想起拍摄时的一幕幕，仍深深烙印在脑海中。Cathy last day当天拍的离别一刻，给你一个暗示，你会俾咩反应？下套见之前，今晚见咗先～#新闻女王2 #许诗晴 #亲到模糊」在影片中见到高海宁走到每个人身边，再用手指笃一笃自己的脸颊，看看对方有甚么反应，而高海宁的第一个对象就是「Man姐」佘诗曼，当佘诗曼见到高海宁笃一笃脸颊，即二话不说肉紧地吻向她的脸上，而李施嬅的反应就是嘟一嘟嘴扮鬼脸，之后影头去到王敏奕时，王敏奕即作状「飞禽大咬」扑向高海宁面前狼吻，十分搞笑！

高海宁被赞心地好

当轮到该剧监制钟澍佳时，钟澍佳cool爆地望一望镜头，并直接向她说：「NO！」高海宁即扁晒嘴；跟着两位幕后男工作人员，也只是向镜头扮鬼脸，而最后出场的夏文汐亦有向她献吻，兼大赞高海宁心地好：「又靓、又好戏、心地又好，同佢一齐开工真系好开心！」索吻完毕的高海宁，在片尾抛下一句：「下套见~」然后就闪走了。

