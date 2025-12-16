51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？

51岁1997年港姐冠军翁嘉穗（Virginia），与年差20载的海马牌床褥创办人兼七海化工集团主席邬友正结婚26年，育有两子邬谟云（Jason）及邬谟风（Kaspar），25岁的大仔邬谟云已硕士毕业，投身投行工作。翁嘉穗昨日（15日）亮相节目《流行都市》，自揭诞细仔时，患上产后抑郁，靠做一事走出困境。

翁嘉穗画画控制情绪

翁嘉穗在节目中，提到透过画画带她走出产后抑郁：「我生完细仔差唔多10年前，我系有咗产后抑郁嘅，都好快好返，我觉得帮到我嘅都系画画啰。」翁嘉穗表示在画画的过程得到治愈：「因为初头唔舒服𠮶时啦，个人呢就好Down之余，系好乱嘅思绪。（控制唔到？）佢自己浮现啰，但我一画画呢，佢就静，成个人系静嘅。我又画得好快呀，又画得好好。」

被问到如何在产后抑郁下，仍然执起画笔作画时，翁嘉穗承认有困难：「都系突然间，睇下啲IG上网，睇下点样帮到自己，除咗食药之外，都要做一啲嘢，艺术治疗、音乐治疗，𠮶啲要约佢，要出去，可能连（出去）能力都冇，咁我就拣自己睇下画下得唔得。」翁嘉穗透过画画，花上一段时间逐渐走出产后抑郁。

翁嘉穗谈夫妻相处之道

谈到老公邬友正近年爱上唱歌，更报名《中年好声音4》，翁嘉穗坦承之前有听老公提及，却以为只是讲笑：「跟住佢开始好认真嘅时候，我就觉得都要揾老师啦，跟住我就问咗朋友，帮佢拣咗个老师，佢学咗系进步咗好多。」翁嘉穗见到老公学唱歌看似很不错，也一度心动，却被邬友正泼冷水：「你咪嘥呢啲钱啦！」对于夫妻相处之道翁嘉穗认为要互相迁就：「我觉得都系要compromise，即系忍让啦，因为你始终两个个体嚟㗎嘛，一定会有啲嘢唔夹嘅，都要大家迁就下啰。」

邬友正有个人爱好，而翁嘉穗的大仔同样热爱举重，从10几岁开始主动学习：「做gym啰，佢（邬谟云）读咗国际学校，啲同学会自己group埋去学呢样𠮶样，一齐去做gym。」主持安德尊问到不担心儿子受伤？作为妈妈的翁嘉穗坦言担心：「我担心，因为佢第一次同我讲话『妈咪我要比赛』，喺香港嘅公开赛，我担心就话『你得唔得㗎？』佢话『咩呀？』佢好有信心，我话『你喺边度学？』佢话『YouTube！』哗，我吓亲我！」

翁嘉穗大仔举重有天份

翁嘉穗即火速揾老师帮忙教导儿子，怎料收教练电话问她：「佢话『太太呀，你想Jason去到咩level呀？』我话『咩level呀？比完赛咪算啰。』佢话『唔系㖞，佢家吓系national level。』我心谂，我以为佢揾我笨，要我买多啲course，点知佢真系即刻赢咗𠮶次比赛。」翁嘉穗对儿子的成就露出一脸自豪。

