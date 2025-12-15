原来视咁的丨李丽珍演任达华妻子挑战阿兹海默症角色 何润东爆肌造型获封「肌肉流氓」

由罗永昌、刘顺安执导，陈文强、马焱等编剧的全新剧集《守诚者》，将于明日起、逢周一至周五晚8点半翡翠台播映。领衔主演有陈小春、任达华、李治廷、韩雪；其他演员包括熊黛林、李丽珍、黄嘉乐、张国强等。当中李丽珍在剧中饰演任达华妻子「红姐」，其角色患有阿兹海默症。另外，何润东亦特别客串演出，单是造型已为观众带来惊喜。

李丽珍、任达华饰演一对感情要好的老夫老妻。

任达华饰演EU资深警员兼车长。

何润东勤力健身操到好大只。

《守诚者》讲述前O记成员何浩辉（陈小春饰）为了救师傅霍启泉（李子雄饰），忍辱向悍匪周雄（何润东饰）下跪、一夜之间沦为「警界之耻」；及后浩辉被调职至冲锋队（EU）担任队长，队员邵子俊（李治廷饰）因某些原因对他心存芥蒂，令以和为贵的另一队员赵绍棠（任达华饰）惨变磨心……某日3人发现一场涉及神秘组织、针对香港金融进行的惊天阴谋……。

日前TVB陆续释出剧集预告片，片段内的枪战、飙车追逐等画面已张力十足，加上「所有香港市民的身家，都会变成废纸」这句震撼性对白，期待值甚高。另参与演员亦是剧集焦点，先说金像奖影帝任达华，他在不少电影中饰演过纪律部队，几乎做匀各个部门经验多多；今次任达华食返「纪律部队老本行」，饰演EU资深警员兼车长，到底又会为观众带来甚么惊喜和感觉？

何润东饰演犯罪集团首脑。

《守诚者》当中还有陈小春助阵（右）。

剧集充满各种枪战精彩场面。

珍妹11年后再现身TVB剧集



另一重量级卡士，是在剧中饰演任达华妻子「红姐」的李丽珍。曾夺金马奖和香港电影金紫荆奖「最佳女主角」的李丽珍，是继2014年《女人俱乐部》后再次现身TVB剧集，今次珍妹角色的特别之处，是患有阿兹海默症，虽然记忆力慢慢衰退，却从未忘记任达华对自己的爱，2人剧中深情互动令人动容。

剧集另一焦点角色，是饰演反派—犯罪集团首脑周雄的何润东，除了在预告片中的凶狠型格开枪样令人眼前一亮，全白平头装、奸角标配颈链和耳环，相当有型兼吸睛。难怪剧集在内地播出时，他一出场已吸获大量正评：「何润东演反派超吸睛」、「周雄这个角色气势逼人」。何润东在剧中的爆肌身段同样引爆热话，其中一个白色背心造型、其健硕身形及麒麟臂表露无遗，被誉为「肌肉流氓」！

