天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX

38岁台湾金曲歌王萧敬腾与拍拖16年、年长14岁的经理人林有慧（Summer）于2023年结婚，去年补办婚礼，宴请逾600人亲友出席，场面盛大，国宝级艺人Summer父亲林光宁也有到场，分享女儿成为人妻的喜悦。但今年9月，萧敬腾太太Summer在社交网透露父亲入院消息，昨日（14日）伤心发文，公布爸爸林光宁离世噩耗。

萧敬腾外父经历三次抢救

萧敬腾外父、太太Summer爸爸林光宁今年9月传出紧急入ICU，检查报告显示肺部受细菌感染，一家人在医院守候陪伴。萧敬腾太太Summer昨日在IG出PO，贴出童年照悼念爸爸，透露照片中「可爱的爸爸妈妈和1岁的我」。Summer留言：「2025/12/14 没有爸爸的日子，Day 1。从9月到昨天，老爷经历三次抢救，前两次都顺利过关，这一次他离开了（2025/12/13 下午3：30 享年75岁）」。

萧太Summer透露父亲因为吸入性肺炎入院，住院期间因为一直出现新的症状，前后有多位主诊医生交叉会诊：「过去这3个月，只要在台北的期间，每天到病房跟老爷聊天，已经是我们的日常，我每次都会问他，今天有没有不舒服，他也都会大声的回答我『没有』，弟弟负责唱歌跳舞逗他，萧先生负责按摩拉耳朵，为了让他不会觉得无聊，我会给他报告周遭进度，刻意和妈妈弟媳大声聊天」。

萧敬腾外父曾尽力回应家人

Summer指爸爸每日都会尽力回应家人，给予全家人力量：「每天老爷用尽力气回复的几个字，挥的几下手，成为我们全家的动力。」但失去父亲林光宁的第一日，Summer的情况已难以控制：「昨晚睡前躺在床上，想著今天起床不用再去北医了，明明是空空的感觉，胸口却有大大的异物压迫，这两天眼睛哭到视线一直很模糊，换了三种眼药水都无效。」

萧敬腾老婆Summer沉痛悼念爸爸：「没有爸爸了，我没有爸爸了，我很想他」。陈乔恩、关颖打上Emoji致意外，林熙蕾留言：「爸爸没有痛苦了」，不少网民也向萧敬腾太太送上慰问「节哀顺变」。

