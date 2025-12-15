前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员

现年38岁、有「御用宫女」的之称的李美慧（Vivi），2018年嫁给比自己年长25载的百亿富商曾文豪，一跃成为「百亿少奶」，经常与老公周游列国，亦先后为丈夫诞下一对子女，继而淡出娱乐圈专心照顾家庭。日前李美慧就现身7岁女儿学校的运动会，并在其IG分享与女儿的合照。

李美慧母女装打气

从当日李美慧分享的照片中，见到运动场上有不少学生、老师和家长，非常热闹，在阳光下两母女齐齐戴上太阳眼镜、一起穿上绿色短袖Tee，一身运动装束，相当醒神！李美慧站在跑道上与女儿同摆出起跑姿势拍照，未知是否准备亲子跑呢？

李美慧演宫女挨出头

李美慧曾参选2006年香港小姐，落选后入读TVB第21期艺员训练班，因经常在剧中饰演宫女，而有「御用宫女」的称号。其后毅然转往内地发展，凭流利的普通话及精通四种地方口音的语言天赋，由小角色做起，最终成功担正女主角。有指，她曾在一年内接拍10部电影及1部电视剧，年赚过百万。李美慧婚后为丈夫先后于2018年及2023年诞下大女及细仔，凑成一个「好」字，又安排子女就读于有「神幼」之称的圣公会幼稚园，对升读顶尖小学的记录极佳，可见她对子女的教育十分重视。

