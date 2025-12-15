Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变

影视圈
更新时间：09:00 2025-12-15 HKT
发布时间：09:00 2025-12-15 HKT

资深武打演员、前TVB男星罗莽早前宣传电影《触电》时一度失联，事件引起外界担忧。近日，73岁的他现身厦门，出席中国金鸡百花电影节的「香港之夜」活动，虽然再次活跃于公众眼前，但其状态似乎大不如前，连内地网民都留意到他受访时眼光呆滞。

罗莽受访不自在记忆模糊

活动当日，罗莽接受访问，分享他作为香港演员数十年的经历，并对获邀感到荣幸。然而，镜头前的他看起来不太自在，不仅肢体稍显僵硬，更不断地眨眼，神情颇为紧张。虽然他大部分时间对答流畅，但当被问及招牌武打招式时，他却突然脑中一片空白：「两招就系……我都唔记得咗啰，真系唔记得咗。」显然对昔日深入骨髓的功夫记忆变得模糊，令人担忧其健康状况。

相关阅读：罗莽失联多时现况曝光声音揭状态不如从前 被太太指近年沉默寡言不爱露面 日前缺席新片活动

罗莽宣传电影突音讯全无

回顾早前的「失联」风波，当时罗莽在电影宣传《触电》期间突然音讯全无，一度让剧组及外界焦急万分，幸好最后只是虚惊一场，原来是他的电话号码停用已久才会失联。然而，结合这次活动中他略显呆滞和忘词的情况，外界猜测他可能因身体原因而久未接洽新工作。

相关阅读：前TVB小生发线大倒退 样貌惊变73岁罗莽 曾传力追佘诗曼输畀「多仔公」

罗莽曾经历丧妻之痛

其实早年罗莽已多次被拍到私下醉到站不稳，亦曾醉酒闹事，有传他因首任妻子血癌离世后大受打击。直至2011年他恋上比他年轻20岁的四川女友Vivian，据指二人虽没注册，但已十足夫妻。Vivian早前曾透露，罗莽近年性格有变，过去一年亦甚少说话，也变得不爱公开露面。事实上，罗莽自2016年离开TVB后，只拍过几部电影便神隐，直至《触电》事隔几年上映，他才现身。

尽管罗莽记忆力似乎有所衰退，他日前在访问中仍然心系演艺事业，他勉励新一代的年轻演员要「刻苦耐劳」，不要轻言放弃，并希望未来能有更多类似的活动，发掘和提携更多有潜质的新人。一代硬汉如今的状态，让不少看著他电影长大的影迷感到心疼，期盼他能保重身体，安享晚年。

相关阅读：73岁罗莽现身旺角街头拗手瓜赚钱 奖金数目大公开 摆脱失联阴霾神采飞扬

