《东张西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀

TVB节目《东张西望》昨晚（13日）的直播发生爆笑一幕，主持林溥来（Patrick Sir）与梁敏巧（Maggie）在介绍圣诞相关内容时，Patrick Sir 突然「爆肚」，公开提及梁敏巧的感情生活，令毫无防备的她当场失控大笑，连Patrick Sir自己也忍俊不禁，场面惹笑。

《东张西望》直播现场一度失控

从节目中可见，当谈及市民如何准备圣诞大餐时，Patrick Sir 话锋一转，望向梁敏巧说：「你平时拍开拖……」，话未说完，他自己首先忍不住掩嘴爆笑。身旁的梁敏巧起初未有反应，但意会到后随即失控，一边用手指向 Patrick Sir，一边笑到弯腰，更大呼：「你真系好曳呀！」两人笑了近10秒才能勉强继续主持节目，可见这个突如其来的「爆料」效果十足，气氛相当欢乐。

梁敏巧「情归」暖男律师Matt

「东张女神」梁敏巧自入行以来，其感情状况一直备受关注。她早前曾参加TVB的配对真人骚《女神配对计划》，最终与被封为「暖男律师」的刘启进（Matt）配对成功，二人之间的火花与甜蜜互动，当时亦引起网民热烈讨论，不少人看好他们能发展成为真正的情侣。不过，据悉节目虽然成功将二人配对，更曾以情侣档接工作，但二人关系仍仅止于朋友，未正式开始拍拖。这次 Patrick Sir 在直播中「爆肚」，无意中再次将焦点带到梁敏巧的感情世界上，虽然令她有点措手不及，但也为观众带来了轻松有趣的直播小插曲。

梁敏巧与Matt仍未展开恋情？