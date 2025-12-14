于适首踏沙田马场自揭与马有缘 Mario在港庆生钟意《古惑仔》 魏浚笙预告明年作品数量

魏浚笙、内地演员于适、泰星Mario Maurer及林宣妤等，到沙田马场出席「浪琴香港国际赛事」于适获品牌委任「优雅形象大使」，凭《封神第一部：朝歌风云》爆红、蒙古出身的他，与马甚有缘份，更是「中国少数民族体育协会骑射运动中心」执行主任，他表示之前也有在香港拍戏，知道有沙田马场但未有机会入场，今次因工作首次踏足，觉得是一场盛会，可以和同好友一起欣赏赛事是一件开心事，又指很喜欢马，因代表马到功成会为人带来好运，接下来将举行《适诗》演唱会的他，表示将进入彩排。

Mario想与郑伊健合作

而Mario一亮相即以广东话打招呼「大家好，我喺Mario！」他表示早前与家人在香港庆祝生日，很开心可以与家人共度，因为觉得香港是很有活力、充满新事物的城市，可以好好地发掘，更有非常多的美食。他表示在电影《4 Tigers》中亦有骑马演出高速奔驰，虽然困难但完成后有成功感，觉得和马匹合作是难忘的体验。Mario指自己喜欢《古惑仔》系列，以广东话讲「古惑仔」及「陈浩南」，若有机会想与郑伊健合作，访谈后再亲民表示「唔该晒」。

魏浚笙大赞任达华很提携他

魏浚笙则指天气刚好有点冻，要靠观众笑容温暖身心，又表示过去一年来最重要的一刻，是开心的每一刻。他早前到马来西亚宣传电影《杀手#4》，他表示收到很多零食，很期待拆箧感受大家的心意，笑言食物最能代表不同地方。谈到电影与音乐工作，他笑言不会从中选一，认为两方面都需要浸淫、自己都喜欢，他预告明年会推出2部剧集和2部电影，也正计划推出专辑。至于任达华早前表示，若做导演想找魏浚笙演出，他指华哥是很热心分享的前辈，亦很提携他。