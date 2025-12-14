谢霆锋张栢芝18岁大仔Lucas「颓废look」用餐 路人随手一拍「神颜」冲上微博热搜

谢霆锋与前妻张栢芝的长子谢振轩（Lucas），凭借遗传自父母的优良基因，其出众外型一直备受外界瞩目。继早前现身爸爸谢霆锋启德演唱会引起哄动后，日前他被网民在内地一家餐厅偶遇，几张路人视角的照片随即在网上疯传，更一度冲上微博热搜榜第二位，引发网民热烈讨论，惊叹其「神级颜值」。

Lucas低调用餐被偷拍

从网民曝光的照片中可见，18岁的Lucas身穿深蓝色长袖上衣，外搭一件黑色背心，打扮低调休闲。他戴著白色有线耳机，一边悠闲地看手机，神情显得轻松自在，桌上还放著一罐能量饮品。尽管在完全没有滤镜和刻意找角度的路人镜头下，Lucas的五官依然显得十分立体，浓眉大眼配上高挺的鼻梁，一头蓬松的鬈发更添几分慵懒帅气，完美继承了父母的明星气质。

相关阅读：刘嘉玲爆张栢芝冇男友都想生仔 公开不断生B之谜：要生到不能生为止 认曾被妈妈劝阻

Lucas近照成网民热话

照片曝光后，网民纷纷留言大赞：「路人随手一拍都这么帅」、「这颜值不出道真的可惜了」、「完美遗传了爸妈的优点」。Lucas的近照迅速成为网络焦点，「偶遇谢霆锋张栢芝大儿子」的话题热度持续攀升，可见他未出道已拥有超高人气。

相关阅读：谢霆锋同大仔Lucas罕同框现身中环 老窦表面冷漠一举动暗藏无限关爱 网民封绝世好爸

张栢芝7岁神秘细仔罕现身？

Lucas与Quintus被看好继承父母衣钵

其实自从Lucas今年4月与弟弟Quintus一同现身爸爸谢霆锋的演唱会后，其明星潜质已崭露无遗，不少人看好他继承父母衣钵，进入娱乐圈发展。早前更有传闻指他将赴澳洲入读著名音乐学院，为未来星途铺路。这次Lucas突然现身内地，虽然未知是否陪伴妈妈张栢芝工作，但他每一次的短暂亮相，都足以掀起网上热话，足见其「最强星二代」的强大魅力，未来动向令人无比期待。