谢安琪首赴马来西亚开个唱 张继聪任嘉宾大方表白：最大成就追到太太

「谢安琪《TIDAL》巡回演唱会 2025–马来西亚站 」昨晚圆满落幕，全场座无虚席。这不仅是《TIDAL》巡回的全球首站，更是Kay出道20年以来首次在马来西亚举办个人巡回演唱会。相隔6年再举行个人演唱会，Kay引领观众沉浸于一场如潮水般起伏、细腻而深刻的音乐旅程。

忆与方大同并肩走过的音乐岁月

Kay一开场即以摇滚Medley掀起高潮，瞬间引爆现场气氛。随后，她唱出《神奇女侠的退休生活》、《赖床》、《艺妓回忆录》，展现戏剧感十足的女性风采，观众反应热烈，掌声与欢呼此起彼落。接着，Kay以温柔而坚定的细腻声线演绎已故好友方大同作曲的《脆弱》以及《十字架》，触动全场观众。她回忆起与方大同并肩走过的音乐岁月与珍贵时光，坦言对方是自己生命中非常重要的朋友。谈到人生的起伏与无常，她不禁眼泛泪光，并真挚说道：「希望我的歌，能在你们人生的不同阶段，继续陪伴、支持与鼓励大家。」

张继聪获得Kay最珍贵的签名

随后她更特意为马来西亚站准备惊喜环节，嘉宾张继聪惊喜登台。Louis幽默而深情地分享自己的音乐与人生旅程，他深情表白人生最大的成就，其实是「追到我太太」，更风趣表示：「今晚很多歌迷拿到Kay的签名同合照，而我早就拥有最珍贵的一个签名——就喺婚姻注册书上面！」引来全场笑声与掌声。两人甜蜜合唱《生命之花》，互动细腻，温馨氛围漫溢全场。Kay亦十分宠粉，在演唱《有梦要想》与《我爱茶餐厅》时，更走下舞台穿越观众区，与歌迷超近距离握手互动，将现场情绪推向高点。

《50/50》送给大埔宏福苑的朋友

演唱会后段，Kay 接连献唱多首耳熟能详的作品，包括《3/8》、《雨过天阴》与《囍帖街》。唱到《50/50》时，她分享道：「这首歌对我来说很有意思，陪伴我走过人生中一段很重要的时间，我亦都特别想把这首歌送给我自己成长的家园——大埔宏福苑的朋友。在这个不易的时期，我知道我们要继续努力前行。愿这首歌，也送给所有正面对困难与挑战的人。希望我的音乐，与我谢安琪，可以继续陪着你们。」Kay在Encore环节感性地说：「能够将《TIDAL》巡回的第一站带到马来西亚，透过这些歌曲与大家分享这些年人生的高低起伏，我真的非常开心与感激，感谢你们一直以来的支持与温暖。」



