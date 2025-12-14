韩团EXO今举行粉丝见面会 活动开始前5小时宣布张艺兴无法出席 SM：不可抗力原因

内地男星张艺兴于2022年合约到期离开韩团EXO单飞，11月时，SM娱乐宣布张艺兴将参与EXO睽违已久的粉丝见面会，令粉丝相当兴奋。但在活动开始前的5小时，SM却突然发文表示张艺兴因「不可抗力原因」无法出席。消息曝光后，即惹来粉丝不满，「张艺兴不参加EXO见面会」等关键字更登上热搜。

张艺兴粉丝专页接连发声

EXO原定14日在首尔举办粉丝见面会，但SM突然公告，张艺兴因「不可抗力因素」确定缺席，其他5名EXO成员（Suho、朴灿烈、D.O、Kai、世勋）则如期亮相。多个张艺兴粉丝专页接连发声，呼吁主办单位与SM娱乐清楚交代事件，而非仅以模糊字眼带过，部分粉丝认为张艺兴近年虽以个人身份发展，但仍多次配合EXO团体活动，这次临时缺席不仅影响活动完整性，也加深粉丝对公司处理方式的不信任，网上舆论逐渐从「艺人缺席」转向「主办责任」的讨论。