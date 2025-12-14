Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「如花」李健仁暴瘦白发近况曝光 六年前中风半身瘫痪生命悬于一线

影视圈
更新时间：13:00 2025-12-14 HKT
发布时间：13:00 2025-12-14 HKT

64岁的李健仁当年曾在多部周星驰（星爷）电影中演出，「如花」一角更是经典角色。李健仁2019年突然中风后，演艺生涯一度停摆。导演李力持近日在微博分享在慈善演唱会上遇见李健仁的合照，同场还有田启文（田鸡），李健仁的近况引起外界关注。

李健仁精神不俗

李健仁的近照见到其身形明显消瘦，头发也添上许多银丝，但精神状态不俗，面带微笑与老友田启文、李力持相聚。李力持分享4张合照留言：「大力、田鸡、如花（李健仁）搅笑旗兵」，网民见到合照时关心李健仁：「如花瘦啦」、「如花老了不少」、「如花要保重身体」等。

相阅阅读：「如花」李健仁中风后激罕现身 体型消瘦口齿不清 曾半身瘫痪开脑手术后现况曝光

李健仁是周星驰的中学同班同学，曾成为香港足球代表队队员，却不慎受伤而退出转投餐饮业。李健仁于1989年经周星驰介绍做幕后场记，之后任摄影助理、副导演及制片等工作。李健仁1992年首次演出电影《武状元苏乞儿》，饰演丑女「苏乞儿朋友的阿姨的妹妹」，凭夸张的妆容，以及牙隙摄菜渣，以及挖鼻孔举动，成功打造经典形象。李健仁之后多度男扮女装，在《唐伯虎点秋香》、《国产凌凌漆》、《食神》、《九品芝麻官》等作品，亦见其身影。

李健仁口齿不清

李健仁于2019年在深圳中风，要紧急做开脑手术清除瘀血，经抢救后脱离危险期，但左脑受损、右边身瘫痪，大小二便不能自理，兼失去语言能力。李健仁积极复健后，已经可以重新站立，并可以简单与人交流。李健仁身形虽然比以往消瘦，但气色看起来还不错，期待有一日能重返幕前。 

相阅阅读：李健仁再扮丑女客串新戏消瘦不少 中风后积极接受复康治疗

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
「御用奸人」陈尸家中终年60岁 公寓24小时播音乐警察上门揭发死讯 留下两部未完成遗作
「御用奸人」陈尸家中终年60岁 公寓24小时播音乐警察上门揭发死讯 留下两部未完成遗作
影视圈
15小时前
8000万六合彩头奖梦碎 港男「中晒」7个字 仅收安慰奖彩金 网民参透买电脑飞一特质
8000万六合彩头奖梦碎 港男「中晒」7个字 仅收安慰奖彩金 网民参透买电脑飞一特质｜Juicy叮
时事热话
3小时前
BNO护照入境香港，双重国籍人士或不再获领事协助。
BNO护照入境香港 双重国籍人士或不再获英领事协助
即时国际
15小时前
77岁曾闯政界男星患第三期前列腺癌已做99次电疗 认性功能受损 自爆与妻分房无性生活
77岁曾闯政界男星患第三期前列腺癌已做99次电疗 认性功能受损 自爆与妻分房无性生活
影视圈
19小时前
马圈传奇女王自爆地狱式人工受孕 三年做九次试管婴感崩溃：我乜嘢问题都冇，但系都唔中
马圈传奇女王自爆地狱式人工受孕 三年做九次试管婴感崩溃：我乜嘢问题都冇，但系都唔中
影视圈
5小时前
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
保健养生
2025-12-13 10:14 HKT
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
23小时前
宏福苑居民失家园 家居保可赔偿暂住大湾区开支 「有保险公司已百万、百万地赔出去」
宏福苑五级火｜居民失家园 家居保可赔偿暂住大湾区开支 「有保险公司已百万、百万地赔出去」
投资理财
8小时前
河南有28岁女教师在成亲当日跳楼轻生，以控诉被家人逼婚。
珍惜生命︱河南28岁高中女教师死控逼婚 成亲日跳楼轻生
即时中国
4小时前