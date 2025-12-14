「如花」李健仁暴瘦白发近况曝光 六年前中风半身瘫痪生命悬于一线

64岁的李健仁当年曾在多部周星驰（星爷）电影中演出，「如花」一角更是经典角色。李健仁2019年突然中风后，演艺生涯一度停摆。导演李力持近日在微博分享在慈善演唱会上遇见李健仁的合照，同场还有田启文（田鸡），李健仁的近况引起外界关注。

李健仁精神不俗

李健仁的近照见到其身形明显消瘦，头发也添上许多银丝，但精神状态不俗，面带微笑与老友田启文、李力持相聚。李力持分享4张合照留言：「大力、田鸡、如花（李健仁）搅笑旗兵」，网民见到合照时关心李健仁：「如花瘦啦」、「如花老了不少」、「如花要保重身体」等。

李健仁是周星驰的中学同班同学，曾成为香港足球代表队队员，却不慎受伤而退出转投餐饮业。李健仁于1989年经周星驰介绍做幕后场记，之后任摄影助理、副导演及制片等工作。李健仁1992年首次演出电影《武状元苏乞儿》，饰演丑女「苏乞儿朋友的阿姨的妹妹」，凭夸张的妆容，以及牙隙摄菜渣，以及挖鼻孔举动，成功打造经典形象。李健仁之后多度男扮女装，在《唐伯虎点秋香》、《国产凌凌漆》、《食神》、《九品芝麻官》等作品，亦见其身影。

李健仁口齿不清

李健仁于2019年在深圳中风，要紧急做开脑手术清除瘀血，经抢救后脱离危险期，但左脑受损、右边身瘫痪，大小二便不能自理，兼失去语言能力。李健仁积极复健后，已经可以重新站立，并可以简单与人交流。李健仁身形虽然比以往消瘦，但气色看起来还不错，期待有一日能重返幕前。

