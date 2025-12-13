Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

刘嘉玲爆张栢芝冇男友都想生仔 公开不断生B之谜：要生到不能生为止 认曾被妈妈劝阻

影视圈
更新时间：21:00 2025-12-13 HKT
发布时间：21:00 2025-12-13 HKT

由多位重量级影后参与的内地综艺节目《一路繁花2》近期热播中，最新一集内容再度引发热议。节目中，现为三子之母的张栢芝分享其人生观时，竟语出惊人地表示：「我要生到不能生为止」，这番言论随即引爆内地网民热烈讨论，相关话题更一度冲上微博热搜榜。同场的影后刘嘉玲更即时加码爆料，指张栢芝早在90年代就立志要生小孩，但当时她甚至还没有男朋友！

张栢芝被母劝不要再生小孩

在节目中，张栢芝坦言人生最大的梦想就是成为一位母亲。她透露：「我妈心疼我，我生那么多，我妈说『你不要再生了』。」然而，张栢芝却坚定地回应妈妈：「我要生到我不能生为止。」这番豪言壮语让观众再次见识到她对成为母亲的执著与热爱。

刘嘉玲爆张栢芝想为人母决心

听完张栢芝的分享，一旁的刘嘉玲回忆起一件往事，她笑著爆料：「我还很清楚地记得，九几年的时候，我们去上海做一个活动，你（张栢芝）就说你要生小孩。」刘嘉玲坦言当时大感错愕，「她那个时候男朋友都还没有！」她没想到张栢芝早已将生儿育女视为自己的人生终极目标。

张栢芝：我要有自己的家庭

张栢芝随后感性地补充，成为母亲和建立家庭是她一辈子的梦想。她说：「我的梦想就是，我要生小孩、我要当妈妈、我要有自己的家庭，我要把自己的时间全放在家庭。」她认为，只要能实现这个梦想，她就觉得「人生很值得」。言谈之间，流露出她对家庭和孩子的无限热爱，也让「张栢芝要生到不能生为止」的话题在网上迅速发酵。

