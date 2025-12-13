双轨线上看｜虞书欣、何与上演「骨科恋」 即睇分集剧情、追剧日历、5大看点懒人包

《双轨》改编至时玖远同名小说，由虞书欣和何与领衔主演，共有29集，讲述姜暮与靳朝的伪兄妹恋。本文为大家整理了《双轨》的分集剧情、角色简介、追剧日历及五大必看亮点。

双轨｜剧情大纲

双轨｜追剧日历

双轨｜人物关系图

双轨｜角色简介

双轨｜分集剧情

双轨｜五大看点

姜暮曾是生活在幸福家庭中的小女孩，因父母离婚，生活发生巨变；而被领养的靳朝则随父亲移居泰国，成为地下赛车和拳场中的修车工。多年后，姜暮独自前往泰国，揭开哥哥的秘密，两人在异国重逢，从陌生到熟悉，共同面对生活的挑战的故事。

《双轨》由虞书欣和何与领衔主演，播出首日已斩获好成绩。

《双轨》在爱奇艺播出，12月12日，会员晚上7点更新6集，非会员更新2集；12月13日起，会员每日晚上6点点更新2集，非会员更新1集；12月23日至12月25日会员停更；12月26日起，每日会员晚上6点更新1集。

《双轨》追剧日历公开！

《双轨》人物关系图公开！

虞书欣 饰 姜暮

姜暮原本是生活在幸福家庭中的小女孩，但因父母离婚，生活发生翻天覆地的变化。

虞书欣饰演姜暮。

何与 饰 靳朝

靳朝被姜暮父亲领养，在泰国成为地下赛车和拳场中的修车工。

何与饰演靳朝。

第1集：

姜暮飞去曼市找父亲和继兄靳朝，他是一位地下拳击手，靳朝前去接机，二人相处尴尬。姜暮见到醉酒的父亲以及其新家庭，内心吃味。姜暮急切希望了解靳朝的现况，她拒绝次天回国，二人在吃宵夜途中遇到其仇家，他连忙带对方离开。

靳朝去接姜暮。

1. 虞书欣争议后首部播出剧

虞书欣今年是非不断，她先被同行公开质疑家庭背景，其父又卷入借贷纠纷的争议。而她早年参与的综艺《一年级·毕业季》被翻旧帐，被指言语攻击和霸凌他人引起热议，但她至今并无作出任何回应，而《双轨》亦是虞书欣争议后的首部播出剧，吸引不少路人粉丝关注。

虞书欣今年是非不断！

2. 虞书欣、何与「CP感」十足

《双轨》虽是虞书欣和何与的首次合作，但二人「CP」感十足，两位俊男美女企埋一齐十分养眼，兼有张力！而在拍摄的幕后花絮，何与化身虞书欣的「专属摄影师」，二人更是有讲有笑，不时一齐打闹，可见相处融洽。

虞书欣和何与CP感爆登！

3. 伪「骨科恋」设定过瘾

《双轨》是讲述继兄与继妹之间的爱情，题材在市面上十分罕见。在剧中虞书欣鼓起勇气去泰国找父亲和何与，二人解开误会和矛盾，一步一步走向对方，二人互相奔赴，剧情可谓刺激有新颖，CP粉势睇到不断姨母笑！

何与化身虞书欣的摄影师。

4. 幕后团队星光熠熠

改编至时玖远著作的《双轨》影视化团队十分用心且专业。由曾执导过《泡沬之夏》、《从前有座灵剑山》以及《冬至》的于中中任导演之一。除此之外，由赵晓磊担任编剧，其作品擅长细腻情感刻画，注重群像塑造与镜头语言创新。

5. OST阵容豪华 女主角亲唱

《双轨》收录了多首OST，更邀得多位歌手献唱。被封为「OST天后」的张碧晨献唱片头曲《我偏要》，剧情女主角回归歌手偶像身份，带来人物曲《越界》以及翻唱《月亮代表我的心》；新生代歌手颜人中以及女团R.E.D成员周洛汐分别演绎插曲《Still Waiting》和《Away》。

