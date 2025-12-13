Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

吴绮莉遇意外展示伤势 被一物伤致见血险直插眼球 闻女儿吴卓林返港传闻反应曝光

影视圈
更新时间：17:00 2025-12-13 HKT
发布时间：17:00 2025-12-13 HKT

53岁前亚姐冠军吴绮莉（Elaine）近年积极经营抖音，不时开直播与粉丝分享生活点滴。日前，她在直播中惊爆自己经历了险些毁容的意外，左眼角更贴著一大块胶布，更透露差点就伤及眼球。

吴绮莉被树叶刮伤

从直播的画面可见，吴绮莉左边眉尾靠近太阳穴至眼角的位置，贴上了一块长长的肉色胶布，范围不小，看起来伤势不轻，距离眼睛位置约2cm。她对镜头指著伤口，心有余悸地透露，自己早前在穿过树丛时，不慎被看似无害的树叶刮伤，当下即时见血，险些就伤及眼球。她庆幸地说：「感恩没有从眼球这里过，不然的话真的是完蛋了我的眼球！所以感恩每一天，珍惜每一天！」她也借此提醒粉丝，千万不要小看大自然的潜在危险。

相关阅读：吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生

吴绮莉只字未提女儿卓林

虽然吴绮莉在镜头前乐观分享「珍惜每一天」的生活感悟，但外界同时亦关心她与女儿吴卓林的关系。有传与妻子Andi长居加拿大的吴卓林，因生活拮据，已悄悄返港。吴绮莉直播时亦有网民留言问及吴卓林返港传闻，亦好奇她们母女有否见面，但吴绮莉直播过程中只字未提女儿，似乎更专注于自己现时的生活，对女儿的动向表现得相当淡然。

相关阅读：前TVB女星频拍正能量影片：人生就是这样子 独女与爱人私奔周街揾老窦 靠免费食物维生

