少女时代Tiffany认爱卞耀汉 已稳定交往1年半 公司证实：以结婚为目标

39岁青龙奖得奖男星卞约汉与36岁少女时代成员Tiffany正式公开恋情，并透露将计划结婚。卞约汉所属经理人公司TEAMHOPE今日（13日）向媒体表示：「卞耀汉和Tiffany目前正在认真交往，并以结婚为目标。」

今日较早时候，韩媒《日报体育》报道指二人计划于明年秋天结婚，但卞约汉公司透露：「目前尚未正式确定，但两位演员都表示，一旦做出决定，会第一时间告知粉丝。」虽然官方否认二人已有确实婚期，但有媒体从二人发布在IG上的照片中，发现他们均戴上一款设计简约的银制或白金戒指，估计是情侣戒指，相信二人订制婚戒的日子亦不远矣。粉丝更估计Tiffany分分钟会爬头，比已跟郑敬淏拍拖13年的秀英更快结婚，成为少女时代队中首位人妻。

一吻定情

据知二人因去年合作拍摄Disney+韩剧《逆权大叔》而认识，卞约汉饰演对国家满怀抱负的青年金产，Tiffany则饰演财团理事Rachel Jung，二人在剧中不但有大量对手戏，更有激吻戏份，有网民笑指他们肯定是「一吻定情」。而戏外二人目前亦已稳定交往1年半。

2018年以「Tiffany Young」展开新阶段

卞约汉于2011年凭独立电影《周末勤务》出道，后来凭借电视剧《未生》、《阳光先生》，以及电影《天眼跟踪》、《社交恐惧症》中的精湛演技而渐渐走红，2022年更凭《闲山：龙的出现》一口气拿下青龙、大钟、百想最佳男配角奖。而在美国加州出生的Tiffany于2007年以少女时代成员身份出道，2018年以「Tiffany Young」之名展开新阶段，成功转战戏剧与音乐剧，曾出演韩剧《财阀家的小儿子》、《逆贫大叔》，以及音乐剧《芝加哥》。