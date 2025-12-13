王晶重提陈冠希不雅照风波分析「外泄关键」：畀过啲人睇，炫耀 被网民嘲讽唔识用电脑

陈冠希（Edison）于2008年爆出不雅照风波后，宣布「无限期」退出香港娱乐圈，自与秦舒培结婚兼诞下女儿后，陈冠希被指修心养性，建立正面形象。不过网上最近突然翻炒导演王晶于今年3月的YouTube频道影片，提起陈冠希当年的事件，还言之凿凿称「外泄关键」的内幕，却遭网民嘲王晶：「连基本电脑操作都不懂」。

王晶赞陈冠希有礼貌

导演王晶在影片中，提起当年陈冠希无限期退出演艺圈，言谈间表现可惜，又大赞陈冠希为人有礼貌，开工时不会迟到又合作，是不可多得的演员。王晶在片中分析，维修电脑时，可以从海量的资料中精准揾到私密照，估计要耗费大量时间与精力逐一检查，因此他大胆推测，或与陈冠希「炫耀」有关。

相关阅读：王晶大爆蔡少芬秘闻 接《甄嬛传》爆红是迫不得已？放狠话3字形容现况毫不留情

王晶表示：「但系我真系猜测佢可能真系喺某啲场合饮大咗呀，或者食咗嘢呀，就畀过啲人睇，再炫耀自己有几多女朋友，我几犀利」。王晶估计在消息「一传十、十传百」之下，维修电脑时才会被挖资料，导致事件一发不可收拾。王晶坦言当时完全不相信，以为是有人恶意合成照片陷害陈冠希。

王晶被网民指胡乱猜测

不少网民对王晶的观点不赞同：「胡乱猜测」、「何必再提呢」、「其实不用想那么多，一个名人找个一般人修电脑，没做安全措施，一直都超危险」、「显然王晶连基本电脑操作都不懂。人家见你明星部机，怎会不八卦？」等。

