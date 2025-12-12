Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

艾威爱妻离世半年未放下 重返《再见爱人》告白换方式陪伴：她没有消失

影视圈
更新时间：20:00 2025-12-12 HKT
发布时间：20:00 2025-12-12 HKT

66岁的艾威四年前宣布与陈美玲（Lisa）结束18年婚姻关系，翌年二人亮相内地真人骚《再见爱人2》，成功复婚。可惜Lisa因家族遗传性多囊肝和多囊肾，病情恶化，于今年5月病逝。太太离世半年，艾威近日现身新一季《再见爱人5》，分享对亡妻的思念。

艾威日常生活勾起回忆

节目中，被问到夜深人静时会否想起亡妻，艾威直言：「基本上她是没有消失的。」艾威忆述在生活中的点滴，轻易勾起与太太的回忆。艾威举例搭港铁转车时，便会想起每日到医院探望Lisa的过程，乘车时又会想起二人商量在哪一站下车的画面。

相关阅读：艾威太太Lisa陈美玲肝病恶化离世终年61岁 患家族性肝肾病症 曾施手术割14磅子宫巨瘤

艾威又指家中的爱犬同样怀念女主人，总是静静地睡在Lisa生前的位置，闻著她留下的气味。艾威语带伤感地说：「所以我基本上是不能忘记她的，只能把伤感放下、接受。」艾威不舍亡妻，坦承每次提起对方都会控制不住：「忍住就忍住，忍不住也没办法。」

艾威感觉太太从未远去

艾威在Lisa离世后，为她举行海葬，自言住在海边的他，现时每日到沙滩跑步，都会将海浪声当作是亡妻的声音：「我会跟她打招呼，『不要烦我。』那些海浪代表她的声音。」艾威又称太太从未远去，只是以另一种形态存在生命中。

相关阅读：艾威丧妻泪揭婚姻「致命伤」 曾做错一事后悔终生：付出好大代价先领略到

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
1小时前
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
2025-12-11 20:33 HKT
美孚楼全栋得1人走火警？脚伤男跑16层楼逃生 换管理员一句话当场崩溃｜Juicy叮
美孚楼全栋得1人走火警？脚伤男跑16层楼逃生 换管理员一句话当场崩溃｜Juicy叮
时事热话
4小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
2025-12-11 09:00 HKT
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
影视圈
11小时前
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
时事热话
11小时前
警国安处首引用非法操练罪拘9男 检大量武器及爆炸品 揭新蒲岗工厦单位变军事训练场
突发
3小时前
大宝冰室肉饼饭源头？元朗「最强妈妈」揹B㓥猪肉 工作照感动网民 神级回应成焦点｜Juicy叮
大宝冰室肉饼饭源头？元朗「最强妈妈」揹B㓥猪肉 工作照感动网民 神级回应成焦点｜Juicy叮
时事热话
6小时前
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
影视圈
2小时前
宏福苑五级火｜李家超：独立委员会须9个月内完成报告 如特定议题有需要 可向特首申赋权成法定调查委员会
03:11
宏福苑五级火｜李家超：独立委员会9个月内完成报告 如特定议题有需要 可向特首申赋权成法定调查委员会
社会
6小时前