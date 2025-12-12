艾威爱妻离世半年未放下 重返《再见爱人》告白换方式陪伴：她没有消失

66岁的艾威四年前宣布与陈美玲（Lisa）结束18年婚姻关系，翌年二人亮相内地真人骚《再见爱人2》，成功复婚。可惜Lisa因家族遗传性多囊肝和多囊肾，病情恶化，于今年5月病逝。太太离世半年，艾威近日现身新一季《再见爱人5》，分享对亡妻的思念。

艾威日常生活勾起回忆

节目中，被问到夜深人静时会否想起亡妻，艾威直言：「基本上她是没有消失的。」艾威忆述在生活中的点滴，轻易勾起与太太的回忆。艾威举例搭港铁转车时，便会想起每日到医院探望Lisa的过程，乘车时又会想起二人商量在哪一站下车的画面。

艾威又指家中的爱犬同样怀念女主人，总是静静地睡在Lisa生前的位置，闻著她留下的气味。艾威语带伤感地说：「所以我基本上是不能忘记她的，只能把伤感放下、接受。」艾威不舍亡妻，坦承每次提起对方都会控制不住：「忍住就忍住，忍不住也没办法。」

艾威感觉太太从未远去

艾威在Lisa离世后，为她举行海葬，自言住在海边的他，现时每日到沙滩跑步，都会将海浪声当作是亡妻的声音：「我会跟她打招呼，『不要烦我。』那些海浪代表她的声音。」艾威又称太太从未远去，只是以另一种形态存在生命中。

