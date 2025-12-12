「二太」苏恩磁年迈母入院 肾脏出事近况堪忧 需输血插尿管排尿：进医院一星期了

TVB资深绿叶苏恩磁近年凭处境剧《爱．回家之开心速递》，饰演「二太」成功入屋。苏恩磁近年活跃于社交平台，不时分享工作日常，以及昔日开工旧照，勾起不少网民回忆。苏恩磁今日（12日）在IG出PO，透露家人入院的消息，获网民送上慰问。

苏恩磁母亲入医院一周

苏恩磁今日在IG透露：「老妈进医院一星期了，因为贫血输了两袋血，之后又发现她的肾功能有点问题，排尿有障碍要插尿管，昨天医院终于通知我她的尿片用完了，她可以自己排尿了」。

不少网民见到苏恩磁的帖文，向她送上祝福：「希望老人早日康复」、「祝老人家身体健康」。另有网民好奇苏恩磁已届72岁，估计其母最少年过90岁，难怪老人家最近入院，令到苏恩磁担忧。

苏恩磁初出道做女主角

苏恩磁早于1973年毕业TVB第二期艺员训练班，同期同学有卢苑茵、伍卫国等，当时苏恩磁入行不获家人支持，希望她继续升学。苏恩磁初入行时因外表出众，获得不少演出机会，在电视剧《琉璃世界》担任女主角。苏恩磁曾转投佳视和丽的，80年代一度淡出幕前，直到90年重返TVB。

苏恩磁获专业演员大奖

苏恩磁回归TVB后，变成甘草演员，参演过多部剧集，当中1997年《天龙八部》饰演李秋水，2002年《巴不得妈妈》饰演商映红，都是其代表作。苏恩磁于2014年在《万千星辉颁奖典礼2014》获颁发「专业演员大奖」，在演艺圈获得肯定，有指苏恩磁领奖后，终获得父亲认同其贡献与付出。

