2026年荷里活猛片清单｜梅姨廿年后再战时尚圈 美队归来救MCU 路兰史诗巨制撼蜘蛛侠

早前串流平台Netflix掷827亿美元，收购荷里活片厂华纳兄弟一事，震惊整个电影业界，另一百年企业派拉蒙随即提出恶意收购「截胡」，破坏华纳兄弟与Netflix的交易，令大型媒体及串流平台的竞争进一步白热化。随着观影模式的改变，今时今日睇串流平台都要用1.25倍速……世界瞬息万变，太多无法预计之事，亦无阻2026年的一众荷里活猛片放送，《叠岛头条》严选26套必睇西片，当中有续集、名导科幻作、文学著作改编、超级英雄片等各种题材，而原定本月在港上画的《阿凡达3》亦会延至明年，加入战局。撰文︰李志宏

1月︰《28年后︰人骨圣殿》建立新秩序

丧尸片《28年后》3部曲，第2章《人骨圣殿》改由《糖魔怪客》新锐导演Nia DaCosta执导，Danny Boyle退居监制。年轻的Alfie Williams与神秘领袖Jack O'Connell交手，幸存者比感染者可怕，他们建立的秩序，行为比丧尸诡异。Ralph Fiennes去留成关键。1月还有Sam Raimi执导的黑色幽默灾难片《Send Help》，Rachel McAdams与Dylan O’Brien主演，两人是同事，飞机失事生还后，困于荒岛，必须放下恩怨，合作存活。

《28年后：人骨圣殿》Jack O'Connell充满邪气，打头阵陪戏迷们开年。

《阿凡达：火与烬》延至明年。

2月︰Margot Robbie诠释病态爱恋

有Emerald Fennell执导的《Wuthering Heights》，Margot Robbie、Jacob Elordi主演，以新世代视角重构《咆哮山庄》的病态爱恋。恐怖片则有《夺命狂呼7》，原创编剧Kevin Williamson执导，玩复古，Neve Campbell、Courteney Cox再次对决Ghostface。

Margot Robbie主演虐心之恋《Wuthering Heights》。

3月︰《The Bride!》女性为视点重构经典

Maggie Gyllenhaal执导《The Bride!》以女性视点重构《新科学怪人》，故事设定于30年代芝加哥，科学怪人与医生复活了一名被杀女子，令她成为社会运动象征；卡士有Christian Bale、Jessie Buckley等。3月还有科幻大片《Project Hail Mary》，Ryan Gosling扮演宇航员，失忆后醒来，独力拯救地球。

《The Bride!》有Christian Bale担大旗，经已有票房保证。

4月︰《穿PRADA的恶魔2》Mean姐回归

其实2013年经已有《穿PRADA的恶魔》第二集剧本，但梅姨Meryl Streep对拍续集不感兴趣，Anne Hathaway称「完全不同作品」才会接拍。19年后终于有续集！随著实体杂志式微，Mean爆上司Meryl Streep向现实低头，急需Anne Hathaway出手挽救事业；而当年任劳任怨的助理Emily Blunt已贵为国际品牌集团的高级主管。

4月仲有《超级玛利欧银河大电影》，及由现年29岁的Jaafar Jackson（Michael Jackson姪仔）主演的传记歌舞片《米高·积逊》。

梅姨Meryl Streep（左）、Anne Hathaway主演的《穿PRADA的恶魔2》，经典IP回归。

《Michael》讲述MJ传奇一生，主角由MJ的姪仔Jaafar Jackson担当。

5月︰史提芬史匹堡再拍UFO题材

起伏不定的星球大战电影线，当中《曼达洛人》电影版《The Mandalorian & Grogu》可谓任重道远，配合Pedro Pascal与新加盟的《大熊餐厅》视帝Jeremy White、薛歌妮韦花，有拨乱反正之感；本月还有传奇导演史提芬史匹堡与编剧David Koepp再次合作的《Disclosure》，关于UFO／UAP题材，有Emily Blunt，Colin Firth等A级阵容坐镇！

《曼达洛人》电影版《The Mandalorian & Grogu》有超强阵容加盟，星球大战电影线有铁粉。

传奇导演史提芬史匹堡的《Disclosure》未释出任何剧照已令人非常期待。

6月︰奇兵继续反斗

紧随其后的6月有合家欢动画《反斗奇兵5》，故事讲述8岁的宝妮沉迷新玩具平板电脑，今次胡迪、巴斯光年等主角团将面临新世代的大挑战。另外，已成票房保证James Gunn，为死气沉沉的超级英雄片注入生气，《Supergirl》是他与Peter Safran规划的DC宇宙新章，Milly Alcock饰演女超人，展开宇宙复仇之旅。

《Supergirl》Milly Alcock有一阵玩世不恭味道。

《反斗奇兵5》主角团队将面临新世代挑战。

7月︰蜘蛛侠大战《The Odyssey》

导演Christopher Nolan带来野心勃勃的《The Odyssey》，把荷马史诗搬上大银幕，Matt Damon演Odysseus，其他演员有Zendaya、Tom Holland、Anne Hathaway、Robert Pattinson等，阵容豪华！另一焦点是导演如何在不使用电脑特技（CGI）下，透过服装、化妆展现独眼巨人凶残一面。

动画片《迷你兵团3》提早一年上画，情节保密。而迪士尼有真人版《魔海奇缘》，新面孔Catherine Laga演慕安娜，「巨石强森」再演茂宜Maui，掀南洋冒险热潮。7月尾，Tom Holland《蜘蛛侠：英雄重生》上阵，有传他在《复仇者联盟5》现身。

Matt Damon主演的《Odysseus》是一部史诗级大片。

Tom Holland演蜘蛛侠，造型早已深入人心。

8月︰Anne Hathaway狙击恐龙

有J.J. Abrams担任监制的科幻冒险电影《Flowervale Street》，继续有Anne Hathaway，加上Ewan McGregor，这个组合有新鲜感。

《Flowervale Street》故事设定在1980年代，一个家庭牵涉恐龙来袭危机中，Anne Hathaway（右）瘦到见骨。

9月︰DC泥面人走上《变形人魔》绝望之路

《Clayface》由DC反派泥面人做主角，Tom Harries做主角，预计走黑暗成人向路线；监制Peter Safran形容为DC版本的《变形人魔》。

《Clayface》概念海报

10月︰水行侠拍《街头霸王》

本月有动作片《街头霸王》，绿皮肤野兽Blanka「水行侠」Jason Momoa扮演，骨感美人Callina Liang演春丽；Noah Centineo演Ken，Andrew Koji演Ryu。

以「水行侠」为人所知的Jason Momoa，扮演《街头霸王》Blanka。

11月︰《饥饿游戏》前传杀到

本月有反乌托邦题材《饥饿游戏》前传《Sunrise on the Reaping》接棒上映。这部前传除有Ralph Fiennes、Elle Fanning、Kieran Culkin等扮演系列中经典角色之年轻版外，仲有《饥饿游戏》三部曲男女主角Jennifer Lawrence、和Josh Hutcherson回归客串。

12月︰《复仇者联盟5》与《沙丘瀚战：第三章》压轴

12月先有《杀神夜2》，David Harbour再演暴力版圣诞老人，有新人物加入。动作冒险电影《逃出魔幻纪3》传闻是终章。压轴的《复仇者联盟5》由Russo兄弟回巢操刀，不容有失，Robert Downey Jr.、Pedro Pascal肩负重振MCU的重任；「美队」Chris Evans确定回归演Steve Rogers。最后是由Denis Villeneuve的执导的科幻大作《沙丘瀚战：第三章》，Timothée Chalamet成为皇帝后，被权力反噬。

《复仇者联盟5》在明年12月压轴登场，Robert Downey Jr.强势回归无疑是最大看点。

美国队长Chris Evans登陆《复仇者联盟5》再演Steve Rogers。

「甜茶」Timothée Chalamet在《沙丘瀚战：第三章》中将被权力所黑化。