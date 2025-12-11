Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

姜涛个唱下周开锣 传头场邀王嘉尔任特别嘉宾 惹粉丝议论纷纷

影视圈
更新时间：18:30 2025-12-11 HKT
发布时间：18:30 2025-12-11 HKT

姜涛下星期即将举行9场演唱会，今日传出姜涛头场邀得久未返港演出的王嘉尔Jackson Wang担任特别嘉宾，惹来Jackies（Jackson粉丝暱称）在粉丝社群议论纷纷，扬言等足几年终等到偶像返香港，但第一个活动竟然去做嘉宾，同时担心偶像自家的活动会被抢头啖汤、抢Fo等，双方粉丝之前亦发生过拗撬。

Jackson、姜涛为Do姐至爱歌手

此行Jackson会留港数天，他与姜涛是Do姐的至爱歌手，如两人在头场合作，相信Do姐定必捧场支持。姜涛早于专访中预告今次演唱会将邀请多位嘉宾，包括前辈、后辈及MIRROR队友，当中一位男歌手是他特别喜欢，由他自己提出再透过公司邀请。

姜涛分享大学生活

进入演唱会倒数阶段，姜涛今日转发音乐监制Edward Chan在社交网的Story，Edward Chan分享自己在大学上课，透露学期完结，他发文同时表示开始为演唱会闭关：「大学学期完结今年要完成的录音亦顺利完成，由现在到12月26号只做一件事。」

演唱会主题「LAVA」开始

此外，今次姜涛个人演唱会两度加场都迅速爆满，一票难求，粉丝都十分期待演出。演唱会监制庄少荣倒数姜涛个唱，今日在社交网发文提到与姜涛构思演唱会主题「LAVA」开始，一直细听他的理念与思考核心，谈及的始终围绕着「万物的两面体」，他指这场演出是姜涛引领大家共同思考的一次旅程：「La代表高音，Va象征低音；两极共生，本是万物平衡的定律。一体两面，谁来厘定恶善。然而，当世界变得邪恶，很多人的内心开始崩解。黑与白、善与恶、阴与阳、对与错、孤独与平静、伤害与爱护，所有对立的距离，愈拉愈远。」

 

 

