古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系

经典神剧《寻秦记》电影版即将上映，万众期待的除了是穿越时空的剧情，更是「项少龙」古天乐与「乌廷芳」宣萱这对萤幕情侣的世纪重聚。近日，随著电影宣传启动，官方释出多段宣传影片，其中古天乐与宣萱的超甜互动，瞬间点燃全网粉丝的热情，直呼二人无论戏里戏外都「衬到绝」，并称他们是中国最强CP！

古天乐深情拥抱宣萱

在其中一段广为流传的影片中，古天乐张开双臂，温柔地望向宣萱。宣萱随即像个小女孩般，带著灿烂无比的笑容奔向他的怀抱。当古天乐紧紧拥抱她时，宣萱更是笑得合不拢嘴，脸上洋溢著无法掩饰的幸福与喜悦，整个画面甜度爆表。这个拥抱不仅展现了两人之间无需言语的默契，更与25年前电视剧中的经典剧照完美重叠，让粉丝感叹时光飞逝，但二人之间的情谊与火花却丝毫未减，反而更添温馨。

古天乐笃宣萱敏感部位

另一段影片则尽显二人鬼马的一面。在同场演员林峰身后，宣萱俏皮地手舞足蹈、扮鬼脸，完全沉浸在自己的小世界中，而一旁的古天乐则带著宠溺的眼神默默看著她。下一秒，古天乐突然出手，用手指轻轻笃向宣萱的近胸口位置，完美「神复制」了25年前在电视版《寻秦记》中，他整蛊宣萱的经典一幕。宣萱先是吓了一跳，随即与古天乐相视大笑，率真自然的反应，让同场的林峰瞬间变成「电灯胆」，场面既温馨又搞笑。

古天乐宣萱「中国最强CP」

古天乐与宣萱的每一个表情和肢体动作，都流露着绝佳默契。无论是外表、年龄，还是那份旁若无人的亲密感，都让他们成为粉丝心中最匹配的一对。网民们纷纷再次留言，热切期盼这对CP能从戏里走到戏外。有网民大叫二人衬到绝，叫他们快点拍拖甚至结婚，更有内地网民称呼二人为「中国第一最强CP，无人能敌」。

