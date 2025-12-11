TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人

30岁的宋懿芳（Ken）是2021年TVB艺员训练班学员，入行4年，演过不少剧集，但多是闲角，亦曾加入男团Super Tiger，可惜知名度不高。宋懿芳近来到内地发展接拍短剧，却有同剧组的演员爆出被拖粮，多人在网上公开追欠薪，引发网民热议。

宋懿芳友情演出短剧

内地短剧女演员谢海燕近日在社交平台发文「追数」，透露完成工作后：「一分片酬都没收到，甚至一千多的车费都是自己垫付的」。谢海燕公开的照片见到剧集名称作出更改，从《妹妹不哭》改为《妹妹别哭向阳而生》，宋懿芳以友情演出，播放平台上同样见到宋懿芳的名字。

宋懿芳回复传媒时，表示在事件上无乜影响，坦承自己亦被拖粮，而剧组当时的解释是资方问题，因为收不到演出费，宋懿芳一度周转有困难，最终在追讨一段时间之后，成功收回酬劳。宋懿芳两年前曾在IG贴出WhatsApp截图，自爆收到追数讯息，对方声称宋懿芳是「TVB配音组陈欣」的担保人，无辜卷入「欠债」风波。宋懿芳公开澄清事件，并表示已就「追债」问题报警。

宋懿芳不认识陈欣

宋懿芳当时大感无奈，又指二人不认识，着陈欣尽快处理：「首先我并唔认识你，我亦唔清楚你系点样拎到我嘅个人资料，仲将我写成你嘅联络人、担保人。上网一查发现，原来你系惯犯，之前都试过一次盗用其他人嘅资料，自己借完钱就玩消失。如果有认识陈欣的人，请通知他尽快出嚟处理自己的问题。」

