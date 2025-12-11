Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB「落难咪神」胸压上位小生尺度极大 超低胸尽显迫爆身材 男神抖大气硬晒軚

影视圈
更新时间：15:04 2025-12-11 HKT
发布时间：15:04 2025-12-11 HKT

2023年落选港姐郭珮文（Juliana），凭着35C「最强Body」获TVB赏识，曾一度被公司力捧为新一代「咪神」，不过近年工作量大减，收入亦大不如前。直至最近有份参演内地短剧《为何她们爱上我》，与男主角丁子朗成为拍档，继早前被绑起狂泼水受虐待，谷胸晒腿湿身诱惑戏曝光后，剧中还有不少主动出击的色诱场面，面对咪神的近距离进攻，对手丁子朗显得「硬晒軚」兼不停左闪右避，场面搞笑！

郭珮文胸压丁子朗

从剧组释出的预告影片当中，郭珮文同丁子朗演这场对手戏时，身穿极低胸装束上演制服诱惑，只见郭珮文眉梢眼角都带着诱惑意味，走近丁子朗身旁后上身挨得好近，更疑似身贴身胸压对手，丁子朗遭到美女贴身攻击亦露出尴尬表情。这场戏郭珮文动作尺度甚大，相信是她从影以来最大胆作品。首次挑战诱戏的郭珮文坦言感到尴尬，初时还不慬怎么演绎：「因为呢场戏系初期拍，初时同丁子朗唔熟，所以都有少少尴尬同埋唔自然，如果呢场戏后啲拍就唔使嘥大家咁多时间，可以演得自然啲。」她表示需要导演从旁指导才能完成拍摄。外表战斗格的郭珮文更自嘲自己是鹌鹑性格，坦言这类角色对她来说有一定难度，并笑言：「我觉得呢啲角色，自信啲嘅人会容易做啲，我呢啲鹌鹑就有少少难度，但系都系好特别嘅尝试，学到嘢，下次再遇到呢啲角色就识得点做。」

丁子朗艳福不浅

而剧中艳福无边的丁子朗，除了有郭珮文的诱惑攻势外，陆续还要面对多位美女的进击。他表示最大挑战就是要忍笑：「拍嘅时候其实好搞笑，因为故事系隔空咗，跌咗入游戏世界入边，佢哋全部都系虚幻人物嚟嘅，所以所有嘢都好夸张，大家都要忍笑。」由于剧情设定相当奇幻，所有角色的演出都需要刻意夸张化，令现场气氛变得相当欢乐。
 

