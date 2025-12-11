Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

77岁岳华遗孀恬妮加拿大罕现身  合照港姐气质状态不逊后生女  忆离世丈夫深情令人难忘

影视圈
更新时间：10:00 2025-12-11 HKT
发布时间：10:00 2025-12-11 HKT

现年77岁、70年代以艳星形象走红的台湾女星恬妮，自1975年嫁给邵氏男星岳华后便淡出幕前，并于90年代随丈夫移民加拿大，专心相夫教女。自从岳华于2018年病逝后，恬妮一直深居简出，鲜有公开露面。近日前港姐林颖娴在加拿大温哥华巧遇恬妮，并在社交平台分享合照，让这位一代女神的近况罕有地曝光，其优雅的状态旋即引起热议。

恬妮加拿大激罕现身

在曝光的照片中，现年77岁的恬妮虽然已是满头银发，但发量依然丰厚，并梳理得一丝不苟。她身穿深蓝色连衣裙外搭黑色羽绒背心，脸上带著温婉恬淡的笑容，肌肤饱满，皱纹不多，气质显得格外慈祥和蔼。尽管年近八旬，恬妮的身材依旧保持得相当好，腰板挺直，丝毫不见老态，与身旁57岁的林颖娴相比也毫不逊色，可见保养得宜。
恬妮曾拍艳情片有大胆演出

恬妮于1972年获导演李翰祥赏识，凭借在《风流韵事》、《金瓶双艳》等电影中的大胆演出，被誉为「性感女神」。然而，在事业如日中天之际，她选择与岳华结婚，从此洗尽铅华，退出演艺圈。两人婚后育有一女，是圈中公认的模范夫妻，恩爱超过30年。

恬妮和岳华十分恩爱

可惜，岳华于2018年因病离世，对恬妮造成沉重打击。在岳华的丧礼上，恬妮曾含泪忆述丈夫生前对她说过的话：「『等我死了之后，你才知道这世上没有人像我对你好』……现在知道了，感受到了……」这番话尽显她对丈夫的无尽思念与深情，闻者心酸。

恬妮专注慈善事业

如今，在丈夫离开近七年后，恬妮将生活重心转向慈善事业，经常参与探访老人院等公益活动。这次激罕现身，她不仅展现了岁月静好的绝佳状态，更让外界看到她卸下明星光环后，那份从容、善良与高贵的气质。

