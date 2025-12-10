Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

长腿港姐季军豪着万元比坚尼 尽骚激凸上围富贵又性感 精通六国语言立志做演员

更新时间：21:00 2025-12-10 HKT
发布时间：21:00 2025-12-10 HKT

现年22岁的2024年港姐季军杨梓瑶（Amina），拥有精致的五官以及179cm的模特儿般高䠷身材，由参选至今都备受瞩目。最近杨梓瑶去了泰国布吉岛旅行，并在IG分享了多张坐游艇出海的性感水著靓相，向粉丝派福利。

杨梓瑶晒逆天长腿

拥有Model级身材杨梓瑶，其中穿上白色短身上衣露出小蛮腰，下身就配上白色飘逸长裙，仙气十足，见她在船上不时搔手弄姿摆甫不同甫士拍照，又懒洋洋地坐在甲板上欣赏海上靓景，大晒Fit爆身材。另外，杨梓瑶还之后换上过万元的名牌三点式泳衣，大晒一双白滑的逆天长腿，见她躺在滑浪板上，一边随着海浪漂浮，一边享受着阳光与海滩，相当写意。不少网民大讃靓女兼纷纷心心眼。

杨梓瑶荷兰长大

样子甜美的杨梓瑶，在荷兰土生土长，爸爸是香港人，妈妈是河南人，她在荷兰完成高中课程后，再到北京入读北京电影学院，并立志做专业演员。杨梓瑶除了身体出众之外，语言天份同样厉害，懂得六国语言，包括：荷兰文、英文、广东话、普通话、德文以及法文。杨梓瑶在港姐决赛泳装问答环节中，以选取杨枝甘露作两餸饭的菜式，又引起网民关注，并大赞她机智又可爱，她亦卖口乖希望有机会与总经理曾志伟合作做对手戏。

