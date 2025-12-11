「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」

TVB歌唱大赛《声秀》曾出现视障女音乐家萧凯恩（Michelle），萧凯恩出生三个月后，因眼癌摘除眼球而永久失去视力，不过萧凯恩拥有一把动人的声线，透过音乐感染身边的人，长大后萧凯恩是首位考入香港中文大学音乐系和英国皇家音乐学院的视障人士，20岁时她已赢得超70个音乐比赛奖项，更曾成为《感动中国》2023年度人物。

「开心舞」失明女童龙怀骞近况流出

当时萧凯恩的出现，曾有人误将她认为是龙怀骞。龙怀骞曾在2003年沙士后，梳着可爱孖辫，在电视广告中大跳「开心舞」鼓励港人的失明女童，当年凭借一句「我唔怕黑」温暖全港市民，不过在广告爆红后，龙怀骞随家人移民美国低调生活，直到近期终有近况流出。

龙怀骞大跳开心舞并羞怯地勉励港人

在2003年就读小四的龙怀骞在以勒基金的邀请，参与「我热爱生命」系列的广告拍摄，当年龙怀骞穿上绵袄背心，大跳开心舞并羞怯地勉励港人：「有一样嘢我比人哋叻嘅，就系我唔怕黑；但系我同其他人一样，都系怕冻嘅。我希望每一个人都像我，懂得跳开心舞。」虽然当时龙怀骞让不少人留下深刻印象，但很快便与父母移民美国，到了2016年，龙怀骞在初中及高中均以GPA满分（四分）毕业，更在SAT取得2000分获美国颁发「总统奖」，后来入读美国名校加州大学柏克莱分校修读英文。当时她曾表示在学习过程，遇上学习不明白，主要靠老师、同学解释，小时用点字做功课，全靠老师翻译成文字，其他老师才能为她批改，随着科技进步，有了专用点字手提电脑的协助，她只须按一下掣，就可将点字转为文字，更可上网找资料，当然还有家人的扶持不可或缺：「我想证明，失明人士和正常人一样叻，甚至比正常人更叻。」

龙怀骞近年在美国的生活状况

近日网上流传一段短片，内容提及龙怀骞近年在美国的生活状况，有指龙怀骞读书期间，除英文外，数学科同化学科亦遇到困难，因为她对三尖八角、长方形没有太大概念，上化学堂𠮶阵，亦看不到啲化学符号，幸好老师和同学都很好，学校老师更加为了她去学盲人点字，为龙怀骞将学习的教材和课变为点字，令她更加容易学习，结果在同学的帮及鼓励下，她的成绩越来越好，中学毕业时曾以非常好的学业成绩夺得金带，同时亦在社区服务和领导才能获得银带。入读大学后，龙妈妈为了让女儿学习独立，安排她入住宿舍，龙怀骞大学英文系毕业后，再入读旧金山州立大学攻读硕士，主修临床复健同心理健康咨询，在学期间，曾于不同机构担任做实习咨商师，为残疾成年人提供职业同个人咨询服务，与此同时，龙怀骞课余亦不停学习写电脑程式，特别关心不同网站对残疾人士的友善程度，积极就不同网站的无障碍设计提出意见，到了2019年，龙怀骞成为全职无障碍软件工程师，负责开发残疾人士都可以用的网站和软件，在2025年亦开始攻读软件工程硕士，进一步提升自己。

