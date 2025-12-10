赌王新抱奚梦瑶凸肚疑怀第3胎图片曝光  2招冧爆老公奶奶  拎40万包包阔太地位稳如泰山

已故赌王何鸿燊四房儿子何猷君（Mario）与内地超模奚梦瑶结婚6年，育有一子一女，家庭生活美满。近日，这对恩爱夫妻被发现在商场逛街，同行的还有何猷君的母亲、赌王四太梁安琪。期间，奚梦瑶被拍到腹部微微隆起，惹来怀上第三胎的揣测，若然属实，其豪门阔太的地位将更加稳如泰山。

奚梦瑶疑有喜讯 阔太地位再稳固

梦瑶身穿一件黑色吊带裙，外搭白色长袖上衣，打扮休闲但难掩其超模气质。在其中一张照片中，她与何猷君正搭乘扶手电梯，从侧面看，其腹部有明显的凸起，孕味甚浓，让外界纷纷猜测她是否已成功怀上第三胎。奚梦瑶自2019年嫁入何家后，已火速诞下长孙何广燊及女儿Romee，凑成一个「好」字。如今再传喜讯，无疑将令她在何家的地位更上一层楼。

相关阅读：何家四房千金贵气庆祝4岁生日 孭逾5万CHANEL手袋扮相如公主 拥「总裁爸超模妈」惹人羡

奚梦瑶乖巧识做黐实老公公奶奶

除了疑似有喜成为焦点，奚梦瑶在商场中的一举一动也备受注目。她全程表现乖巧，尽显豪门新抱的本份。当与丈夫何猷君并行时，她便小鸟依人地翘实对方的手臂，两人背影恩爱甜蜜。而当与奶奶梁安琪同行时，奚梦瑶则紧随其后，婆媳二人同框的画面十分和睦，彻底打破了外界关于她们婆媳不和的传闻。奚梦瑶的高情商和识做，显然深得丈夫和奶奶的欢心。

奚梦瑶40万手袋显贵气

作为赌王家族的儿媳，奚梦瑶的「行头」自然不会失礼。当天她虽然打扮低调，但手里挽著的一个黑色鳄鱼皮手袋却极为抢眼。经查证，该手袋是价值高达40万的HERMES Mini Kelly手袋，尽显其非凡的贵气与地位。这也从侧面印证了，奚梦瑶不仅深得家人宠爱，在家族中的份量亦是举足轻重，如今更传出她已开始涉足家族生意，从超模成功转型为商界女强人，堪称「豪门儿媳的天花板」。

相关阅读：何猷君儿子何广燊6岁生日庆生 面上两特征激似赌王爷爷何鸿燊 网民：基因太强大