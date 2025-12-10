Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

赌王新抱奚梦瑶凸肚疑怀第3胎图片曝光  2招冧爆老公奶奶  拎40万包包阔太地位稳如泰山

影视圈
更新时间：20:00 2025-12-10 HKT
发布时间：20:00 2025-12-10 HKT

已故赌王何鸿燊四房儿子何猷君（Mario）与内地超模奚梦瑶结婚6年，育有一子一女，家庭生活美满。近日，这对恩爱夫妻被发现在商场逛街，同行的还有何猷君的母亲、赌王四太梁安琪。期间，奚梦瑶被拍到腹部微微隆起，惹来怀上第三胎的揣测，若然属实，其豪门阔太的地位将更加稳如泰山。

奚梦瑶疑有喜讯 阔太地位再稳固

梦瑶身穿一件黑色吊带裙，外搭白色长袖上衣，打扮休闲但难掩其超模气质。在其中一张照片中，她与何猷君正搭乘扶手电梯，从侧面看，其腹部有明显的凸起，孕味甚浓，让外界纷纷猜测她是否已成功怀上第三胎。奚梦瑶自2019年嫁入何家后，已火速诞下长孙何广燊及女儿Romee，凑成一个「好」字。如今再传喜讯，无疑将令她在何家的地位更上一层楼。

相关阅读：何家四房千金贵气庆祝4岁生日 孭逾5万CHANEL手袋扮相如公主 拥「总裁爸超模妈」惹人羡

奚梦瑶乖巧识做黐实老公公奶奶

除了疑似有喜成为焦点，奚梦瑶在商场中的一举一动也备受注目。她全程表现乖巧，尽显豪门新抱的本份。当与丈夫何猷君并行时，她便小鸟依人地翘实对方的手臂，两人背影恩爱甜蜜。而当与奶奶梁安琪同行时，奚梦瑶则紧随其后，婆媳二人同框的画面十分和睦，彻底打破了外界关于她们婆媳不和的传闻。奚梦瑶的高情商和识做，显然深得丈夫和奶奶的欢心。

奚梦瑶40万手袋显贵气

作为赌王家族的儿媳，奚梦瑶的「行头」自然不会失礼。当天她虽然打扮低调，但手里挽著的一个黑色鳄鱼皮手袋却极为抢眼。经查证，该手袋是价值高达40万的HERMES Mini Kelly手袋，尽显其非凡的贵气与地位。这也从侧面印证了，奚梦瑶不仅深得家人宠爱，在家族中的份量亦是举足轻重，如今更传出她已开始涉足家族生意，从超模成功转型为商界女强人，堪称「豪门儿媳的天花板」。

相关阅读：何猷君儿子何广燊6岁生日庆生  面上两特征激似赌王爷爷何鸿燊  网民：基因太强大

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
影视圈
11小时前
天气｜天文台料冷锋周末杀到气温急跌 12.14最低15°C 一区低见11°C达寒冷级别
00:48
天气｜天文台料冷锋周末杀到气温急跌 12.14最低15°C 一区低见11°C达寒冷级别
社会
6小时前
「大食女神」雪儿背夫派帽偷食霍哥？睇烟花自私打卡误泄恋情 网民揶揄：粿粿王子翻版
「大食女神」雪儿背夫派帽偷食霍哥？睇烟花自私打卡误泄恋情 网民揶揄：粿粿王子翻版
影视圈
7小时前
汕头9日晚有自建房起火，总共导致四代同堂12人死亡。
00:30
汕头住宅大火︱12罹难者四代同堂 广东：深刻汲取教训
即时中国
14分钟前
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
生活百科
8小时前
北上买餸执到宝？莲塘赤米虾引爆「港深格价」大战 75蚊人仔加「一项香港绝迹服务」掀「笋货」激辩｜Juicy叮
北上买餸执到宝？莲塘赤米虾引爆「港深格价」大战 75蚊人仔加「一项香港绝迹服务」掀「笋货」激辩｜Juicy叮
时事热话
6小时前
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
2025-12-09 17:22 HKT
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
影视圈
3小时前
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
2025-12-09 14:39 HKT
大埔宏福苑五级火｜援助基金总额增至34亿 向每单位业主发放10万元补助
02:28
大埔宏福苑五级火｜援助基金总额增至34亿 向每单位业主发放10万元补助
政情
5小时前