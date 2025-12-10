新闻女王2丨龚慈恩一镜到底11分钟演出成教科书级数示范 11种情绪转折演技封神 被力推为最佳女配角

新闻女王2｜TVB压轴台庆剧《新闻女王2》登场后再次掀起全城热话！由佘诗曼、黄宗泽、李施嬅、高海宁、王敏奕、马国明、夏文汐、谭俊彦、陈晓华、邓智坚、龚慈恩本周已经进入结局篇，剧情亦变得紧凑。「文慧心Man姐」佘诗曼与「古肇华」黄宗泽之争激烈。

龚慈恩11分钟的戏引发极大回响

龚慈恩早已在《金式森林》的「癫」级演技，已经被网民疯狂洗版，今次饰演「方太」的龚慈恩继以「手袋论」借包喻人，道出了老板用人的思维，已经得到赞赏，在昨晚（9日）播出的一集，剧情惊揭「方太」的龚慈恩原来患了末期胰脏癌，可能只剩下三个月到半年寿命，为了保住多年心血SNK可永垂历史，恳求「文慧心Man姐」佘诗曼回巢拯救SNK…，这场长达11分钟的戏引发极大回响。

龚慈恩11分钟的「SNK Tour诉心声」极大回响

《新闻女王2》昨晚播出的一集，饰演「方太」的龚慈恩将剧情推上另一个高峰，患癌末的「方太」龚慈恩特意邀请「文慧心Man姐」佘诗曼重临SNK，亲自带著她绕场一周，边行边向「文慧心Man姐」佘诗曼交代SNK成立初心、为保亡夫留下的心血，恳求文慧心Man姐」佘诗曼回巢拯救SNK。原来这场长达11分钟的「SNK Tour诉心声」场口是一镜到底拍摄，剧集在内地率先播出时引发极大回响，被网民誉为「全剧最精彩场口」：「演员感情、表情台词、演技全部到位，无可挑剔」、「我反复看了好几次，完全沉浸在这段剧情」、「龚姐能背下这么长段的台词，还能声情并茂的表演，好厉害」、「太厉害了，台词那么多，还那么细腻。」、「连man姐都有一句要配返音 龚慈恩真心劲，情绪又到位。」、「第一集已经使出一招，今晚再玩一次，而且睇到鸡皮疙瘩。」、「有佢演出套戏即刻观看度升呢，期待佢嘅出现。」

龚慈恩一镜到底演出是教科书级数示范

龚慈恩在这场经典场口中，有接近10分钟时间都在说对白，内容更涉及日期及地点等资料性内容，绝对是考验记性之作。除了记对白考验功力，龚慈恩还要不断走位兼经历「情绪过山车」，由最初的怀缅mode、转入反思人生、患病自怜mode，再重返现实诉说自己对SNK的寄望，再借由患癌守不住人生地盘、来比喻SNK的不堪现况，期间不但夹杂著无奈、豁达及自嘲，还一度激动至双眼通红：「我嬲过、癫过、发泄过、内疚过…我甚至谂我系咪享福享得太多呢？！」直到「方太」龚慈恩将在象征权力的棋子交到「文慧心Man姐」佘诗曼手上后，听到她表示需要时间考虑，时日无多的「方太」龚慈恩失常地咆哮：「时间？！你知唔知我最冇就系时间呀？！」声音之震慑令「文慧心Man姐」佘诗曼也吓了一大跳，最后「方太」龚慈恩由盛怒再跌入思考惨情Mode，短短一场戏演尽人生百态之余、还要一镜到底不经剪接，绝对是教科书级数示范。

总监制钟澍佳手持剧本伴龚慈恩佘诗曼排练

在早前播出的制作特辑上，为了拍好这个场口，在正式拍摄前，剧集总监制钟澍佳手持剧本，陪伴龚慈恩及佘诗曼绕场至少一周；而龚慈恩除了拍摄期间讲个不停，只要有空档，她无论坐著还是站著，都会专心一致地背诵剧本，完全没有偷懒。至于对白相对较少的佘诗曼则主力与佳导如何配合龚慈恩完成这场名场面！剧组透露，这场长达11分钟的场口，连同彩排以及正式拍摄，前后总共拍了11 Take，而且超过一take是100%完成度，足证台前幕后深厚功力；场口除了主角龚慈恩、佘诗曼及场口唯一摄影师，其他过镜演员计准时间入镜及做反应的配合，与及SNK录影厂门打开时间，也需要高度配合，难怪技术性震撼不少网民：「运镜超强，能配合演员情绪及剧情适当地拉Wide或Close up」、「这个自动门的录影厂租很贵，真的很揼本。」

龚慈恩融入「方太」被网民力推为最佳女配角

龚慈恩接受访问时，坦言拍摄前虽有压力，但这场自己很喜欢的场口：「『方太』已经入咗我个心，我会喺佢个角度谂件事出嚟，所以背嘅对白唔觉得系辛苦。」龚慈恩还谦称场口是现场所有人功劳：「好似摄影师，佢全程10几分钟都要不断向后退，仲有灯光师、同后面各位同事嘅投入。」她又感激在旁的佘诗曼帮忙Mon实周边环境并为她「带路」：「佢帮咗我好多。」其实除了一镜到底，「方太」龚慈恩病发、与及得知患了末期癌症的场口，演技发挥亦相当到位，前者瑟缩在梳化上的虚弱感惹人怜惜，完全没有了一贯的霸气；后者演活了时日无多的人的崩溃、无力及绝望，所有场口都成功带动观众及网民情绪，难怪被网民力推为「最佳女配角」。

