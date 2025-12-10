Lady Gaga澳洲巡唱险生意外 网红为搞事买VIP飞突袭露诡异笑容

早前在新加坡突袭Ariana Grande的澳洲网红Johnson Wen再次搞事，昨日（9日）企图突击正在澳洲举行巡唱的Lady Gaga，最终被现场保安拦截及逐出场馆。

Johnson Wen被保安驱逐

Lady Gaga正在澳洲举行其世界巡回演唱会《The Mayhem Ball》，昨晚在Suncorp体育场进行布里斯班站的演出。网名为「Pyjama Man」的Johnson昨日亦有现身场馆，并准备入场睇骚。虽然他特地戴上深棕色假发，但现场仍有不少Little Monsters（Gaga粉丝名称）认出他，更有粉丝拍下他准备入场及被赶走的过程。片段中可见Johnson正被保安拦截及查问，当时他胸前挂着VIP专属通行证，可见他为了搞事不惜落重本购买VIP门票。拍片者更指出，该场演唱会的VIP门票票价高达700澳元（约3,615港元）。

然而Johnson即使买了贵飞仍难逃保安法眼，在他与保安交涉期间，旁边等入场的观众亦议论纷纷，不少认出他的Little Monsters更告知旁人，此人正是上月在新加坡突袭Ariana Grande的狂徒，于是众人纷纷叫嚷着「赶他走」。听到自己已引来群众关注的Johnson，百忙中仍忍不住转过头来向怒骂他的群众微笑。最终其胸前的VIP通行证被除下，并被众保安架着离场。

上月首映揽Ariana Grande入狱

Johnson上月中突击在新加坡举行的《魔法坏女巫：第二章》首映礼，并突然冲前揽住Ariana，令她受惊，幸当时在其身旁的Cynthia Erivo和杨紫琼立即上前保护她。及后Johnson被新加坡法院以干犯公共滋扰罪起诉他，最终罪名成立，不但判囚9日，之后更将他驱逐出境，并永久禁止再入境新加坡。不过看来坐完9日监的他却未有觉悟，依然想继续「搞搞震」。