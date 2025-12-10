《寻秦记》定档12.31重现大银幕 首发预告重启宿命对决 原班人马掀「寻迷」集体回忆

电影《寻秦记》终于不是都市传说！古天乐总监制，邓维弼监制，吴炫辉与黎震龙执导，古天乐、林峰、宣萱、郭羡妮及滕丽名领衔主演的电影《寻秦记》将于2025年12月31日正式登陆大银幕。今日（10日）电影公司正式发布首条预告与及三款全新终极海报。

古天乐向恩师原作者黄易致敬

古天乐2001年主演的剧集《寻秦记》当年在TVB播出后创下收视佳绩，更被观众封为神剧，成为不少人的集体回忆。到了2019年，古天乐宣布以原班人马开拍电影版《寻秦记》，有指举是源自对原作者黄易的一个承诺，古天乐当时演绎「项少龙」人气急升，剧集成为代表作之一，而且视黄易为恩师，所以承诺尽最大努力完成电影版，向恩师致敬。

首条预告观众熟悉角色逐一亮相

在今日发布的首条预告中，观众熟悉的角色逐一亮相：「项少龙」古天乐、秦王「赵盘」林峰 饰、「琴清」郭羡妮、「乌廷芳」宣萱、「善柔」滕丽名、「滕翼」黄文标、「陶总管陶方」欧瑞伟及「李斯」陈国邦悉数回归，多年后再度同台，即时勾起「寻迷」多年来的集体回忆。预告以秦灭六国为引子，「项少龙」古天乐隐居田园的平静生活，与秦王「赵盘」林峰恩怨未了的权力漩涡再次碰撞。为守护家园与至亲，他被逼重出江湖，重新卷入秦王「赵盘」林峰一统天下的动荡风暴。面对重重危机，「项少龙」古天乐能否真正了结与秦王「赵盘」林峰的宿命情仇？又能否成功借时光机回到现代？所有悬念，将在大银幕上揭晓。今次除了原班人马震撼回归，还加入多位全新角色，预告中率先亮相的，是电视版中仍是孩童、如今已成长为英勇少年的项少龙儿子「项宝儿」，亦即日后为世人所熟知的西楚霸王「项羽」朱鉴然，其余新角色亦会即将公布，为观众带来更多惊喜。

三款海报各具视觉象征与叙事意涵

承接之前公布的两款先导海报，今次公布的三款终极海报，分别聚焦「项少龙」古天乐、秦王「赵盘」林峰以及两人之间的核心冲突，以不同视角展现跨越时空的命运碰撞。「双人版」海报以兵马俑群像与历史尘沙作视觉基调，「项少龙」古天乐与秦王「赵盘」林峰并列而立，象征「师徒情仇」与「权势角力」的两股力量正面冲撞，武器、服饰与光影交织出强烈的时空张力，暗示二人再无退路。「项少龙版」海报则以古天乐身穿现代战术装备的形象为主体，在古代背景下形成鲜明对比，突出其作为时空旅者的孤身逆行与背负宿命。「秦王版」海报则以林峰饰演的秦王正襟端坐、手握长剑为核心，勾勒出王者凌压天下的气势，展现其由少年君主蜕变为一代帝王的权力压迫感。三款海报各具视觉象征与叙事意涵，为电影的最终对决揭开序幕。

寻秦记丨简介

《寻秦记》小说由名作家黄易所撰写，小说在中港甚至东南亚等地都获得空前成功，故事也早已深入民心，其后改编成电视剧，更是获得极大回响，收获大批粉丝。而《寻秦记》电影版是电视剧版的续篇，在保留主要人物设定的基础上，延续当年的经典。

寻秦记丨故事大纲

一场多年前的冤狱，引发改变历史命运的危机！「Ken」苗侨伟誓要穿越回秦代称王，弥补他因冤狱而失去的人生。身在秦朝的「项少龙」古天乐一家虽归隐田园，无奈一举一动仍被徒弟「秦王」林峰尽收眼底；正当「秦王」林峰以为一统六国，称霸天下之时竟碰到现代人「Ken」苗侨伟的突袭，他不得不去寻找自己又敬又畏的师傅「项少龙」古天乐。师徒久别二十年终于再次碰面，「Ken」苗侨伟的出现也让三人的命运捆绑，秦朝再起风波，恩怨终须了结。

